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GEORGIA LOAN FOR SMES OUTREACH INITIATIVE

Unterzeichnung(en)

Betrag
33.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Georgien : 33.500.000 €
Durchleitungsdarlehen : 33.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/02/2021 : 2.500.000 €
8/10/2021 : 6.000.000 €
30/07/2020 : 10.000.000 €
17/12/2019 : 15.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2019
20190020
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GEORGIA LOAN FOR SMES OUTREACH INITIATIVE
JSC LIBERTY BANK,ACCEPTABLE BANK(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan for small and medium-sized enterprises (SMEs) in Georgia via smaller intermediary banks

This project will support local private sector development, in particular small and medium-sized enterprises.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects receiving Bank financing will comply with national legislation and the ElB's Environmental and Social Standards.

The intermediary institution will be required to take all the requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with EIB Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen