Nordea und EIB-Gruppe unterzeichnen erste Vereinbarung ihrer Art in der Region für nachhaltige Transformation von Unternehmen in den nordischen Ländern

EIB-Gruppe besichert ein Darlehensportfolio von 1,8 Milliarden Euro von Nordea, wodurch Kapital für neue günstige Finanzierungen grüner Investitionen in Schweden und Finnland freigesetzt wird

Das Projekt wird im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), dem Kernstück der Investitionsoffensive für Europa, von der Europäischen Kommission besichert

Nordea hat mit der EIB-Gruppe, bestehend aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), eine Garantievereinbarung unterzeichnet. Die Garantie aus EU-Mitteln besichert ein Darlehensportfolio von Nordea von bis zu 1,8 Milliarden Euro und setzt so Kapital für die Finanzierung nachhaltiger Projekte schwedischer und finnischer Unternehmen frei. Die grünen zinsgünstigen Kredite sind für förderfähige kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bestimmt. Die Initiative wird durch die Investitionsoffensive für Europa der Europäischen Union ermöglicht, die ein nachhaltiges, langfristiges Wirtschaftswachstum in Europa ankurbeln soll.

Aleksi Lehtonen, Leiter von Nordeas Geschäftsbereich Business Banking in Finnland und Peter Dalmalm, der Nordeas Geschäftsbereich Business Banking in Schweden leitet: „Wir freuen uns, an der Umsetzung der europäischen Initiative mitzuwirken und KMU bei der nachhaltigen Transformation mit grünen Krediten und Beratung zu unterstützen und so letztlich CO 2 -Emissionen zu verringern.“

Durch die Vereinbarung mit der EIB-Gruppe, deren Anteilseigner die EU-Mitgliedstaaten sind, verpflichtet sich Nordea, Finanzierungen zu attraktiven Konditionen für förderfähige grüne Projekte auszureichen. Nordea kann seinen KMU-Kunden in Finnland und Schweden dadurch niedrigere Zinssätze als üblich für Investitionen anbieten, die genau festgelegte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Das Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, wie EU-Mittel sich tatsächlich direkt auf die Wirtschaft auswirken und gleichzeitig Anreize für grüne Investitionen setzen. Die EIB-Gruppe unterstützt in der Region sehr aktiv Unternehmen, die mit den Herausforderungen der Coronakrise kämpfen. Uns ist jedoch bewusst, dass der Klimawandel ein noch viel größeres Problem darstellt. Wir freuen uns, erneut gemeinsam mit Nordea Unternehmen den Weg in die Zukunft zu ebnen.

Alain Godard, geschäftsführender Direktor des EIF: „Die EIB-Gruppe begrüßt ihre erste Verbriefungstransaktion mit Nordea, durch die grüne Kredite an KMU und Midcap-Unternehmen fließen werden. Diese Transaktion sorgt dafür, dass in diesen schwierigen Zeiten mehr Finanzierungsmittel in der Realwirtschaft bereitstehen, und sie fördert die wirtschaftliche Erholung auf der Grundlage einer nachhaltigen grünen Transformation.“

Valdis Dombrovskis, Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission für eine Wirtschaft im Dienste der Menschen: „Dank der heutigen Vereinbarung zwischen der EIB-Gruppe und Nordea können finnische und schwedische KMU neue günstige Kredite für ihre nachhaltigen Projekte in Anspruch nehmen. Ich freue mich über die massive Unterstützung für grüne Investitionen, die die Erholung ankurbeln und gleichzeitig zu unseren Klimazielen beitragen. Die Investitionsoffensive für Europa liefert weiterhin gute Ergebnisse.“

Nordea will bis 2050 klimaneutral werden und die CO 2 -Emissionen in seinem Kreditportfolio bis 2030 um 40–50 Prozent senken.

Aleksi Lehtonen, Leiter von Nordeas Geschäftsbereich Business Banking in Finnland und Peter Dalmalm, der Nordeas Geschäftsbereich Business Banking in Schweden leitet: „Die Vereinbarung wird uns helfen, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Gleichzeitig können wir KMU, die sich zunehmend für nachhaltige Finanzierungen interessieren, nachhaltige Lösungen anbieten.“

Ab dem dritten Quartal 2021 kann Nordea seine Kundinnen und Kunden zu dem neuen Kreditangebot beraten und neue nachhaltige, besicherte Kredite vergeben. Im letzten März unterzeichnete Nordea bereits eine Vereinbarung mit dem EIF, um KMU in Schweden, Finnland und Dänemark mit attraktiven Krediten bei vorübergehenden coronabedingten Problemen zu helfen und/oder ihr Wachstum zu beschleunigen. Dadurch sollen Wachstum und Beschäftigung in den nordischen Ländern angekurbelt werden.

Hintergrundinformationen

Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ist das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa. Durch die Erstausfallgarantien des EFSI kann die EIB mehr Projekte finanzieren, die oft auch risikoreicher sind. Die Projekte und Vereinbarungen, deren Finanzierung im Rahmen des EFSI bisher genehmigt wurde, haben Investitionen von 546,5 Milliarden Euro mobilisiert, die mehr als 1,4 Millionen KMU zugutekommen dürften.

Nordea ist eine führende Universalbank in den nordischen Ländern. Seit 200 Jahren helfen wir unseren Kundinnen und Kunden, ihre Träume und Wünsche zu verwirklichen. Wir wollen für unsere Kundschaft und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, als starker und persönlicher Finanzpartner etwas bewirken. Nordea ist an der Nasdaq Helsinki, Nasdaq Kopenhagen und Nasdaq Stockholm notiert.