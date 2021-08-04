© Fagor Arrasate

Die Mittel der Bank der EU stärken die Wettbewerbsfähigkeit des spanischen Unternehmens, weil sie im Zeitraum 2021–2024 mehr Investitionen in den Bereichen Digitalisierung und Verbesserung der Einrichtungen ermöglichen

Durch das EIB-finanzierte Projekt kann Fagor Arrasate Maschinen für die Herstellung von leichteren und umweltfreundlicheren Fahrzeugen sowie von Bauteilen für Elektrofahrzeuge entwickeln

Möglich wurde die Vereinbarung durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI)

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die zur spanischen Mondragón-Gruppe gehörende Genossenschaft Fagor Arrasate haben heute eine Vereinbarung zur Finanzierung der Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsstrategie (FEI) des Unternehmens aus der baskischen Provinz Gipuzkoa unterzeichnet. Mit zehn Millionen Euro unterstützt die EIB neun strategische FEI-Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 24 Millionen Euro, die Fagor Arrasate zwischen 2021 und 2024 durchführt. Abgesichert wird das Projekt durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa.

Die Unterstützung durch die EIB ermöglicht Fagor Arrasate strategische Investitionen, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Das Unternehmen wird in interne Schlüsselverfahren für den Bau von Großanlagen sowie in die Entwicklung moderner Maschinen und digitaler Dienstleistungen investieren, mit denen es die künftigen Herausforderungen in den strategischen Sektoren der europäischen Fertigungsindustrie bewältigen will. Das Darlehen trägt dazu bei, die Technologien für die Verarbeitung neuer Leichtbaustoffe – speziell für den Automobilsektor – zu verbessern und die bestehenden Produktionsanlagen auszubauen.

Das Projekt wird positive Umweltauswirkungen haben, weil ein Großteil der Investitionen für die Entwicklung von Maschinen bestimmt ist, die es Automobilherstellern ermöglichen, leichtere und umweltfreundlichere Fahrzeuge zu bauen und Bauteile für Elektrofahrzeuge herzustellen. Die EIB ist fest entschlossen, Innovationen im spanischen Automobilsektor weiter zu fördern. Während der Pandemie hat sie zu diesem Zweck bereits verschiedene Unternehmen des Sektors finanziert und mit ihnen zusammengearbeitet.

Es ist dies das erste Darlehen an Fagor Arrasate, obwohl die EIB bereits mit mehreren Genossenschaften der Mondragón-Gruppe gearbeitet hat.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Wir sind stolz darauf, die FEI-Strategie von Fagor Arrasate zu finanzieren und die Digitalisierung sowie moderne Produktionstechniken dieses spanischen Unternehmens zu fördern. Durch mehr Nachhaltigkeit wird es seine Wettbewerbsfähigkeit zweifellos verbessern. Dieses Darlehen zeigt, dass sich die EIB entschlossen für die wirtschaftliche Erholung auf der Grundlage von Innovation und Umweltschutz einsetzt. Außerdem unterstützen wir die Automobilindustrie, einen Schlüsselsektor der spanischen Wirtschaft, der wesentlich zur Schaffung von Arbeitsplätzen beiträgt. Dies sind vorrangige Ziele der EIB in Spanien.“

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni: „Durch eine Garantie der Investitionsoffensive für Europa und die EIB kann das spanische Unternehmen Fagor Arrasate in neue Fertigungstechnologien und in die Entwicklung von Maschinen für die Herstellung von Elektrofahrzeugen investieren. Das ist gut für die Wettbewerbsfähigkeit und den grünen Wandel des spanischen Automobilsektors.“

Iñaki Martínez, Vorstandsvorsitzender von Fagor Arrasate: „Dieser Finanzierungsbeschluss der EIB zeigt uns, dass die EIB voll hinter der Strategie von Fagor Arrasate steht. Wir erhalten die Mittel, um zukunftsweisende Projekte in Angriff zu nehmen. So verbessern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und sind für unsere Kunden richtungsgebend.“

Außerdem trägt das Projekt dazu bei, die technologische Führungsrolle und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu fördern. Direkt und indirekt steigert es Wirtschaftswachstum und Beschäftigung in Europa.

Fagor Arrasate

Fagor Arrasate ist weltweit führend in Entwurf und Herstellung von Anlagen für die Verarbeitung von Materialien, die für die Erzeugung komplexer Teile aus Metall, Verbundwerkstoffen oder thermoplastischen Materialien erforderlich sind. Mit sechs Werken auf der ganzen Welt vertreibt Fagor Arrasate seine Erzeugnisse in mehr als siebzig Ländern und ist bei führenden Automobilherstellern, mittelständischen Lieferanten, Produzenten von Stahl- und Aluminiumspulen und in der Blechverarbeitung, bei Herstellern von Schmiedeteilen und Elektrowalzstahl sowie Herstellern von Geräten und Metallmöbeln vertreten.