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ARRASATE MIDCAP GROWTH INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 10.000.000 €
Industrie : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/08/2021 : 10.000.000 €
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MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/08/2021
20200232
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ARRASATE MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
FAGOR ARRASATE SC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 10 million
EUR 24 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the Promoter's: (i) research, development and investment (RDI) investments for the digitalisation and automation of manufacturing processes and for light-weighting technologies mainly for automotive applications; (ii) capital expenditures for the deployment of digital and advanced manufacturing technologies at existing manufacturing facilities. The investments will be carried out in the period 2021-24.

The project will support the Promoter's expansion into new advanced applications, contribute to its digital transformation, enhanced innovation, competitiveness and growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Promoter's investments concerns research, development and innovation (RDI) activities, which will be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope of activity, and of capital expenditures for the expansion and enhancement of existing production and research facilities, which may fall under Annex II of the Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU. The Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments require an environmental impact assessment (EIA), and if so the status, as well as any other environmental details of the project.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is subject to the EU public procurement legislation then the Bank would require the Promoter to apply those rules.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARRASATE MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
13 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134084418
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200232
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82865488
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170871
Letzte Aktualisierung
16 Apr 2018
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Spanien, Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Übersicht
ARRASATE MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
Datenblätter
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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