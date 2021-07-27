© Quantum

Der EIB-Kredit bietet Start-ups eine Alternative zur Suche nach zusätzlichen Anteilseignern

Die Quantum-Drohnen können senkrecht starten und landen und ermöglichen eine Überwachung mit großer Reichweite. So können sie Staaten bei Naturkatastrophen wie den jüngsten Überschwemmungen in Deutschland, Belgien und den Niederlanden helfen

Der Münchener Finanzierungsspezialist FCF Fox Corporate Finance stand Quantum als Berater zur Seite

Die Europäische Investitionsbank und das Drohnen-Start-up Quantum-Systems haben eine Kreditvereinbarung über zehn Millionen Euro geschlossen. Das Geld ist für den weiteren Ausbau der Unternehmenskapazitäten in den Bereichen autonomes Fliegen und künstliche Intelligenz bestimmt.

Quantum-Systems wurde 2015 gegründet und entwickelt Flügeldrohnen, die lange, weit und leise fliegen können und dabei die elektrische und aerodynamische Effizienz nutzen. Die Drohnen sind in der Lage, senkrecht zu starten und zu landen. 2012 meldeten die Gründer des Unternehmens ein Patent für ein vertikal startfähiges, unbemanntes Transitionsflugzeug an.

Die Drohnen können bei Such- und Rettungsarbeiten nach Katastrophen wie den jüngsten Überschwemmungen in Deutschland, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden eingesetzt werden. Weitere Einsatzgebiete sind Smart Farming, Volumenberechnung im Tagebau, Vermessungsarbeiten für Großbaustellen, Echtzeit-Lageerkennung, taktische Kartierung oder auch die automatisierte Inspektion von Bahngleisen.

Die Technologie von Quantum-Systems verspricht Wettbewerbsvorteile in puncto Reichweite, Zuverlässigkeit, Ausdauer, Flug bei windigen Bedingungen, Fluggeschwindigkeit und autonomes Fliegen.

Zielsegmente des Unternehmens sind der wachsende staatliche Markt, in dem bisher wenige Unternehmen aus den USA und Israel die Systeme liefern, sowie die kommerzielle Nutzung.

Die EIB-Finanzierung fällt unter die Europäische Fazilität für Wachstumsfinanzierungen (EGFF). Innovative Start-ups können so Fremdkapital anstelle einer Eigenkapitalfinanzierung erhalten. Damit bietet die EIB den Unternehmen eine Alternative zur Suche nach zusätzlichen Anteilseignern und ermöglicht den Gründerinnen und Gründern, ihre Mehrheitsbeteiligung zu behalten. Das Programm ist Teil des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI).

Ambroise Fayolle, Vizepräsident der EIB mit Aufsicht über Projekte in Deutschland und in den Bereichen Umwelt, Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft: „Wir sind stolz auf dieses besondere Finanzierungsprodukt, mit dem wir auf die dringende Nachfrage reagiert haben. Venture Debt verhindert einen Verwässerungseffekt, kurbelt Wachstum an und hilft, neue Technologien auf den Markt zu bringen. Wenn wir die künftigen Marktführer unterstützen wollen, müssen wir gewisse Risiken eingehen. Wir glauben an das Potenzial der Unternehmen, die wir finanzieren, und wollen ihnen mit maßgeschneiderten Finanzierungen beim Wachstum helfen.“

Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend, lobt das Innovationsprogramm der EU: „Wir freuen uns, kleinen und großen Unternehmen dabei zu helfen, neue Ideen in konkrete Innovationen zu verwandeln und damit allgemein für mehr Wohlstand zu sorgen. Die EGFF ist ein wichtiges Instrument, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken.“

Florian Seibel, CEO und Mitgründer von Quantum-Systems: „Mit dem frischen Kapital wollen wir unsere Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in den Bereichen autonomes Fliegen und künstliche Intelligenz ausbauen und die weitere vertikale Integration systemkritischer Komponenten der senkrecht startenden und landenden Drohnen vorantreiben. Wir werden mit den Mitteln unsere Vertriebs- und Marketingmaßnahmen verstärken und Produktion und Betrieb ausbauen und damit das starke Wachstum des Unternehmens stützen.“ 2020 konnte Quantum-Systems seinen Umsatz um 155 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern.

Auf der Suche nach Finanzierung wurde das Unternehmen von FCF Fox Corporate Finance beraten. Florian Theyermann, Director bei FCF: „Gerade für junge und innovative Unternehmen bietet die Venture-Debt-Finanzierung der EIB enorme Vorteile. Diese Firmen können damit Wachstumsbereiche finanzieren wie Forschung und Entwicklung, Vertrieb oder Marketing oder Working Capital aufbauen. Einer der Vorteile einer solchen EIB-Finanzierung ist, dass – anders als bei Kapitalerhöhungen – die Anteile der Gründerinnen oder Gründer nicht verwässert werden.“

Hintergrundinformationen

Investitionsoffensive für Europa

Die Investitionsoffensive für Europa ist eine der wichtigsten Maßnahmen der EU, um die Investitionen in Europa anzukurbeln und auf diese Weise Arbeitsplätze zu schaffen und das Wachstum zu fördern. Zu diesem Zweck werden vorhandene und neue Finanzierungsmittel intelligenter genutzt. Die EIB-Gruppe spielt bei dieser Investitionsoffensive eine zentrale Rolle. Durch Garantien des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) können die EIB und der EIF einen größeren Teil von Projektrisiken übernehmen, was es privaten Geldgebern erleichtert, sich ebenfalls an den Projekten zu beteiligen. Neben dem EFSI gibt es die Europäische Plattform für Investitionsberatung (EIAH), die öffentlichen und privaten Projektträgern hilft, Investitionsprojekte professioneller zu strukturieren. Die Projekte und Vereinbarungen, die bisher für eine Finanzierung mit EFSI-Garantie genehmigt wurden, dürften Investitionen in Höhe von 546,5 Milliarden Euro mobilisieren und über 1,4 Millionen Start-ups und kleinen und mittleren Unternehmen in allen EU-Ländern zugutekommen.

EGFF

Die Europäische Fazilität für Wachstumsfinanzierungen (EGFF) bietet als Teil von EFSI Venture-Debt-Finanzierungen für innovative Start-ups. Diese Unternehmen erhalten entweder eine Fremdkapitalalternative zur Eigenkapitalfinanzierung oder zusätzliches Fremdkapital bei Kapitalerhöhungen, um den Finanzierungsbetrag zu erhöhen. Damit bietet die EIB Start-ups eine Alternative zur Suche nach zusätzlichen Anteilseignern.

Quantum-Systems

Quantum-Systems entwickelt und produziert kleine unbemannte Flugsysteme (Drohnen) für Vermessungszwecke (kommerzielle Produktlinie) und den Verteidigungs- und Sicherheitssektor (behördliche Produktlinie) mit herausragender Effizienz, Datenqualität und Nutzerfreundlichkeit.

Die vollständig automatisierten Flugsysteme sind mit KI-Fähigkeiten ausgestattet und ermöglichen es ihren Nutzern, vom aufkommenden Megatrend autonomer Datenerfassungslösungen aus der Luft zu profitieren, der völlig neue Märkte und Anwendungsmöglichkeiten eröffnet. Alle Flugsysteme von Quantum-Systems kombinieren die Fähigkeit, senkrecht zu starten und zu landen mit großer Reichweite unter Ausnutzung elektrischer und aerodynamischer Effizienz.

Die kontinuierliche Integration modernster Sensoren in die Systeme ermöglicht eine erhöhte Datenintelligenz aus der Luft. Quantum-Systems wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen 20 Kilometer westlich von München.

FCF Fox Corporate Finance

FCF ist eine spezialisierte Investment Bank und Finanzierungsspezialist für börsennotierte und private kleine/mittelgroße Unternehmen im deutschsprachigen Raum. FCF strukturiert, arrangiert und platziert Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen und unterstützt seine Mandanten bei der Realisierung von Wachstums-, IPO/Pre-IPO-, Akquisitions-, Finanzierungs- und Refinanzierungsstrategien.

Das 2005 gegründete Unternehmen mit Firmensitz in München unterhält direkte Beziehungen zu allen führenden deutschen, europäischen und internationalen Finanzierern, Kreditgebern und Investoren, die den Markt für kleine/mittelgroße deutsche Unternehmen bedienen.