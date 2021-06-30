© Shutterstock

Europäische Investitionsbank vergibt Darlehen über höchstens 311 Millionen schwedische Kronen (30,75 Millionen Euro) an Renewcell für die erste Fabrik im kommerziellen Maßstab in Sundsvall

Das Produkt Circulose® von Renewcell ist das einzige im Handel verfügbare, aus recycelten Textilabfällen hergestellte Textilgewebe in Neuware-Qualität

Das Darlehen wird im Rahmen der InnovFin-Initiative aus Mitteln des Rahmenprogramms für Forschung und Innovation Horizont 2020 der EU unterstützt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit Renewcell, einem innovativen Unternehmen aus der Modebranche, einen Darlehensvertrag über höchstens 311 Millionen schwedische Kronen unterzeichnet. Das Geld wurde über „InnovFin – EU-Mittel für Innovationen“ mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union im Rahmen von Horizont 2020, dem EU-Programm für Forschung und Innovation, bereitgestellt.

Das in Schweden ansässige Innovationsunternehmen in der Modebranche hat einen Weg gefunden, ausrangierte Kleidung in Circulose® zu verwandeln, einen Zellstoff, aus dem ein neues Gewebe hergestellt werden kann. Dadurch wird die Kreislaufwirtschaft als Konzept in der Modebranche gestärkt. Nachdem Renewcell den Beleg der Durchführbarkeit seines Vorhabens erbracht hat, verwendet das Unternehmen die EIB-Mittel, um am Industriestandort Ortviken bei Sundsvall seine erste Textilrecyclinganlage im kommerziellen Maßstab zu bauen, in der jährlich 60 000 Tonnen hergestellt werden können.

Für die kommenden zehn Jahren wird erwartet, dass die globale Mittelschicht weiter wachsen wird, was zu einem Anstieg des Modekonsums führen dürfte. Mit Blick auf den Klimawandel muss die Modeindustrie deshalb auf Kreislaufwirtschaft umstellen. Die Technologie von Renewcell kann den Anteil der Kreislaufwirtschaft in der Modebranche erhöhen. Das wäre ein wichtiger Faktor, um das EU-Ziel der Abfallreduzierung zu erreichen, und richtungsweisend für den Ausbau der europäischen Recyclingindustrie. Das Unternehmen ist in der Lage, Textilgewebe in großem Maßstab zu liefern, das zu 100 Prozent aus Textil-zu-Textil-Recycling stammt. Es ist nun dabei, seine Produktionsanlagen für Circulose® mit EU-Unterstützung an die steigende Nachfrage anzupassen.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Es handelt sich wirklich um eine bahnbrechende Technologie, die die Branche revolutionieren wird. „Als Klimabank der EU wollen wir vorrangig Projekte unterstützen, die aktuelle Geschäftsmodelle nachhaltiger machen oder zu mehr Kreislaufwirtschaft führen. Wir sind sehr stolz, nach der Finanzierung der neuen Batteriekonzepte von Northvolt und Nilar ein weiteres innovatives schwedisches Unternehmen zu unterstützen. Renewcell hat das Potenzial, die Klimaauswirkungen der Modebranche deutlich zu reduzieren, wobei wir gern behilflich sind.“

Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend: „Ich freue mich sehr, das erste Kreislaufwirtschaftsprojekt bekannt zu geben, das im Rahmen von InnovFin – Demonstrationsprojekte im Energiesektor unterstützt wird. Es ist eine wichtige Ergänzung unseres Portfolios und dürfte den Weg für mehrere neue Projekte in diesem Bereich ebnen, die wir beschleunigen müssen, um weniger Abfälle zu produzieren und die Umweltverschmutzung zu verringern.“

Patrik Lundström‚ CEO von Renewcell: „Wir sehen die Investition bei Ortviken, Sundsvall, als Teil einer industriellen Evolution hin zu mehr Nachhaltigkeit, bei der wir vorhandene Kompetenzen, Infrastruktur und Know-how der schwedischen Industrie für mehr Kreislaufwirtschaft nutzen. Wir sind stolz auf die Unterstützung der EIB bei unseren Bemühungen, die Modebranche durch mehr Kreislaufwirtschaft in großem Maßstab nachhaltig zu gestalten.“

Hintergrundinformationen

InnovFin – EU-Mittel für Innovationen: Die Europäische Kommission und die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB und EIF) entwickelten 2014 eine neue Generation von Finanzierungsinstrumenten und Beratungsdiensten für das EU-Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020 (2014–2020). Damit wollten sie innovativen Unternehmen den Zugang zu Krediten erleichtern. Über die maßgeschneiderten Produkte von „InnovFin – EU-Mittel für Innovationen“ werden Mittel für Forschung und Innovation bereitgestellt. Gefördert werden kleine, mittlere und große Unternehmen sowie Projektträger, die in Forschungsinfrastruktur investieren.

Das von Innovatoren der Königlichen Technischen Hochschule (KTH) in Stockholm 2012 gegründete GreenTech-Unternehmen Renewcell mit Sitz in Schweden wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Das Unternehmen will durch die Herstellung hochwertiger Materialien aus recycelten Textilien eine industrielle Evolution hin zu einer nachhaltigen Welt inspirieren.

Durch sein patentiertes Verfahren kann Renewcell zellulosehaltige Textilabfälle, wie z. B. Baumwollkleidung, aufbereiten und in ein Material mit Neuware-Qualität namens Circulose® umwandeln. Laut Fast Company ist Renewcell eines der innovativsten Unternehmen der Welt des Jahres 2021. Circulose® wurde außerdem in die Liste der 100 besten Erfindungen 2020 des TIME Magazine aufgenommen.

Renewcell ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien am Nasdaq First North Premier Growth Market mit dem Tickernamen RENEW und ISIN SE0014960431 gehandelt werden. FNCA Sweden AB ist der zertifizierter Berater von Renewcell, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.