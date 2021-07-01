© Veepee

Beitrag der EIB zur Ausweitung der Internetplattform des Flash-Sales-Pioniers auf Europa

Erste Partnerschaft zwischen der Bank der EU und Veepee

Beitrag zur Produkt- und Angebotsentwicklung durch neue und attraktive Shopping-Erlebnisse und verbesserte Markenbetreuung

Veepee (ehemals Vente-Privée.com) hat erstmals mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) eine Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet und erhält 80 Millionen Euro.

Das Unternehmen finanziert damit seine Investitionen in die digitale Transformation. Über eine leistungsstarke, innovative und kreative digitale Verkaufslösung bietet es seinen Mitgliedern (Kunden) hochwertige und beliebte Markenprodukte zu erheblichen Preisnachlässen an (Mode, Lifestyle, Wohnen, Deko-Artikel, Reisen).

Ergänzt durch eigene Mittel, ermöglicht es der Kredit, Prozesse und Plattformen für Marken in ganz Europa zusammenwachsen zu lassen. Darüber hinaus kann Veepee nun eine schlanke gesamteuropäische Strategie entwickeln, um den logistischen Fußabdruck des Unternehmens zu minieren und seine operative Leistung zu verbessern.

Die EIB hat damit erstmals eine Finanzierungsvereinbarung mit Veepee abgeschlossen. Sie erachtet es als sehr wichtig, ein so bedeutendes europäisches Flash-Sales-Unternehmen zu unterstützen, das in einem intensiven und sich schnell verändernden Wettbewerb bestehen muss. Sie beweist damit auch ihr Vertrauen in das Geschäftsmodell von Veepee, mit dem das Unternehmen bei seiner Gründung vor 20 Jahren ein Pionier war.

Die Finanzierung der digitalen Transformation von Wirtschaft und Innovation gehört zu den Hauptaktivitäten der EIB in Frankreich und Europa. Neben einer schnelleren Transformation des Unternehmens erwartet man von dieser Finanzierung auch positive Effekte für viele kleine Marken in Europa, die Berührungspunkte zum Ökosystem von Veepee haben. Durch die Konsolidierung der IT- und Logistikinfrastruktur und die Entwicklung von Kunde-zu-Kunde- und Second-Hand-Kanälen trägt das Projekt zur Verbreitung des Kreislaufwirtschaftskonzepts in der Branche bei.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Als Bank der EU freuen wir uns, die Entwicklung eines französischen und europäischen Marktführers im wachsenden E-Commerce-Markt zu unterstützen, der in der Pandemie starken Auftrieb erhalten hat. Der Kredit steht in Einklang mit dem Ziel der EIB, Innovationen in Unternehmen ebenso wie in die im globalen Wettbewerb notwendige Digitalisierung zu fördern.“

Jean Baptiste Hoyaux, Veepee Deputy CEO Orga & Synergies: „Die Vereinbarung mit der EIB ermöglicht es uns, unsere Markenpartner in jedem Schritt ihrer Partnerschaft mit Veepee besser zu betreuen. Sie beweist, dass Veepee ein vertrauenswürdiges Unternehmen mit hoher Bonität ist, und sie wird unsere Finanzstruktur für das kommende Jahrzehnt stärken.“

Veepee – www.veepee.fr

Das Unternehmen vente-privée stellte 2001 den Verbrauchermarkt auf den Kopf, indem es im Internet das Konzept der Event-Verkäufe etablierte: Dabei werden Markenprodukte in begrenzten Mengen für einen begrenzten Zeitraum (zwischen drei und fünf Tagen) stark reduziert angeboten. Im Jahr 2019 änderte vente-priveé im Rahmen seiner 2016 eingeleiteten europäischen Entwicklungsstrategie seinen Namen in Veepee und ist nun als globale Marke in zehn Ländern in Europa aktiv. Vom Generalisten, der sich auf die Onlineabwicklung großer Marken spezialisiert hat, ist Veepee zum Experten in allen Bereichen geworden, in denen das Unternehmen präsent ist: Mode, Sport, Wohnen und Dekoration, Beauty, Kinder, Reisen, Freizeit, Wein und Gastronomie. Eine Partnerschaft mit 7 000 Marken ermöglicht es Veepee, Preise anzubieten, die deutlich (50–70 Prozent) unter den empfohlenen Verkaufspreisen liegen. Mit 5 500 Beschäftigten und 66 Millionen Mitgliedern weltweit erzielte Veepee einen Verbraucherumsatz von 3,8 Milliarden Euro inklusive Mehrwertsteuer.