Die Europäische Investitionsbank hat eine Unterstützung von 400 Millionen Euro für die Finanzierung von Unternehmen in Griechenland vereinbart.

Athina Chatzipetrou Präsidentin und Chief Executive Officer der griechischen Entwicklungsbank Hellenic Development Bank (HDB): „Dies ist ein wichtiger Moment für die griechische Wirtschaft und die Hellenic Development Bank. Die Europäische Investitionsbank zeigt Vertrauen in die Aussichten für die Wirtschaft und bietet konkrete Unterstützung für einen dynamischen Neustart. Die HDB schafft durch die Mobilisierung öffentlicher Mittel neue Finanzierungsinstrumente. Dadurch erleichtern wir es noch mehr kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und auch größeren Unternehmen, an Finanzierungen zu gelangen, die ihnen Impulse für ihr Wachstum geben. Dank der harmonischen und beiderseitig vorteilhaften Zusammenarbeit mit dem Bankensektor werden die 400 Millionen Euro aus der Kreditvereinbarung um das bis zu Dreifache gehebelt. Davon profitieren die Realwirtschaft und die griechischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir hoffen, dass der Erfolg dieser Programme zu einer noch engeren Zusammenarbeit mit der EIB und dem Europäischen Investitionsfonds führen wird.“

Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank: „Wir wollen sicherstellen, dass Unternehmen in Griechenland auf Finanzierungen zugreifen, innovativ sein und Arbeitsplätze schaffen und den durch Covid-19 noch verschärften Herausforderungen standhalten können. Dies ist ein gemeinsames Ziel der Hellenic Development Bank und der Europäischen Investitionsbank. Ich freue mich, heute eine Unterstützung der EIB von 400 Millionen Euro für die Hellenic Development Bank zu bestätigen und unsere technische Zusammenarbeit weiter auszubauen. Es ist mir eine Ehre, zusammen mit den Ministern und den Kolleginnen und Kollegen der HDB der Einweihung des neuen Sitzes beizuwohnen und die Unterstützung der EIB persönlich demonstrieren zu können.“

Während eines Besuchs der neuen Büros der Hellenic Development Bank in Athen unterzeichneten heute Finanzminister und EIB-Gouverneur Christos Staikouras, der stellvertretende Minister für Entwicklung und Investitionen Yiannis Tsakiris, EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen und Athina Chatzipetrou, Präsidentin und CEO der Hellenic Development Bank, die erste 200-Millionen-Euro-Tranche des EIB-Darlehens.

Ebenfalls anwesend waren der Minister für Entwicklung und Investitionen Adonis Georgiadis, der stellvertretende Entwicklungsminister Nikos Papathanasis, der Gouverneur der griechischen Zentralbank Yannis Stournaras sowie der geschäftsführende Direktor des Europäischen Investitionsfonds Alain Godard und der Leiter des Investitionsteams der EIB für Griechenland und Zypern Ioannis Kaltsas.

Mit ihrer Unterstützung hilft die EIB der Hellenic Development Bank, Finanzierungen für Unternehmen auszuweiten und zwei Milliarden Euro für Investitionen von KMU und Midcap-Unternehmen in Griechenland bereitzustellen.

30 Prozent der Darlehen sind für mittelgroße Unternehmen bestimmt, 70 Prozent gehen an kleine und mittlere Unternehmen. Die Vergabe erfolgt in Zusammenarbeit mit der HDB und über griechische Banken, die zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen.

Die Hellenic Development Bank intensiviert ihre Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank und dem Europäischen Investitionsfonds, um die Impact-Finanzierungen für griechische Unternehmen weiter auszubauen. Ziel ist es, mehr Arbeitsplätze zu schaffen und das Unternehmertum zu stärken.

Die EIB arbeitet mit nationalen Förderbanken in ganz Europa und weltweit zusammen und entsandte bei der Gründung der HDB Technik- und Finanzfachleute an die Bank.

Die HDB ist eine wichtige Finanzierungsquelle für griechische KMU und Banken. Sie ist in der Lage, Geschäftsrisiken zu übernehmen, die Geschäftsbanken normalerweise nicht akzeptieren.