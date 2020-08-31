HELLENIC DEVELOPMENT BANK LOAN FOR SMES MIDCAPS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
A loan to the Hellenic Republic whose proceeds will be invested in financial instruments set up by the Hellenic Development Bank with the aim to support small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps' liquidity needs as a response to the COVID-19 crisis.
Financing of working capital loans to SMEs and mid-caps in order to face the lockdown consequences caused by the COVID-19 outbreak.
The COVID-19 impact will be particularly difficult to bear for SMEs and Mid-Caps located in cohesion regions in Greece with information asymmetries and screening costs being further exacerbated, thus amplifying the crisis and feeding the negative spiral in the real economy. To this effect the proposed operation will facilitate access to SMEs and Midcaps financing with significant transfer of financial advantage whereas, by providing the necessary liquidity, it is expected to contribute to preservation of jobs, which otherwise might be lost. EIB contribution is mainly attributed to the relatively high Financial Value Added, as well as to the additional co-financing to be originated by local banks, thus crowding in the Greek financial sector. The EIB contribution is also expected to be significant in the context of assisting the Hellenic Development Bank to set-up the instrument(s) and accelerate the implementation of this operation.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
This operation is subject to approval by the EIB's governing bodies.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.