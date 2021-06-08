© IE University

EIB finanziert die IE University mit einer ersten Darlehenstranche von 15 Millionen Euro, die 2022 um eine weitere Tranche in derselben Höhe erweitert werden kann

Finanzierung wird durch Europäischen Fonds für strategische Investitionen ermöglicht, das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat eine Finanzierung von bis zu 30 Millionen Euro für die IE University genehmigt, eine europaweit renommierte Bildungseinrichtung mit Studierenden aus 140 verschiedenen Ländern und zwei Standorten in Madrid und Segovia. Besichert wird der Finanzierungsbeitrag der EIB durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), des Kernstücks der Investitionsoffensive für Europa. Die erste Tranche beläuft sich auf 15 Millionen Euro und kann 2022 um denselben Betrag aufgestockt werden.

Digitalisierung und Innovation im Bildungswesen

Die von der EIB finanzierten Investitionen umfassen Ausrüstung der neuesten Generation, um die Digitalisierung der akademischen Einrichtung voranzutreiben. Die IE University wird das System des „Liquid Learning“ verstärken. Dabei können Studierende an den Kursen direkt vor Ort oder online teilnehmen und haben dieselbe immersive Erfahrung und dasselbe universitäre Feedback. Die EIB unterzeichnete die Finanzierung mit dem Instituto de Empresa, einer Bildungsorganisation, der auch die IE University angehört. Die Mittel werden die Gestaltung von akademischem Material, die Verwaltung und Analyse von Daten sowie den Einsatz neuer Technologien für das Bildungswesen ermöglichen.

Infrastruktur

Dank dieses Finanzierungsvertrags kann die IE University die Renovierung von Einrichtungen auf dem Campus Maria del Molina im Madrider Finanzviertel vorantreiben. Dazu zählen die Ausstattung des IE Tower, des neuen Sitzes der Universität und eines der wenigen Universitätscampus mit Weltstandard im Norden von Madrid, der im kommenden September eröffnet wird. Der Investitionsplan betrifft auch Renovierungsarbeiten am Kloster Santa Cruz de la Real in Segovia, einem Gebäude aus dem fünfzehnten Jahrhundert, das den historischen Campus der IE University beherbergt, sowie die Instandsetzung des Palacio de Mansilla, auch in Segovia, der zu einem Studierendenwohnheim umgestaltet wird.

Energieeffizienz und sozialer Zusammenhalt

Die EIB-Mittel beschleunigen auch die Umsetzung des strategischen Nachhaltigkeitsplan der IE University. Die Universität wird auf ihren Standorten in Madrid und Segovia die Energieeffizienz ihrer Gebäude verbessern, verstärkt auf alternative Energien setzen und ihre Klimaanlagen und Belüftungssysteme modernisieren.

Der Finanzierungsplan wird außerdem dazu beitragen, die Ziele der Europäischen Union in den Bereichen Konvergenz und sozialer Zusammenhalt zu erreichen, weil regionale Unterschiede verringert werden. In diesem Fall erfolgt das durch den Investitionsschub in Segovia. Darüber hinaus wird sich das Projekt auch erheblich auf die Beschäftigung auswirken und neue Arbeitsplätze schaffen.

Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Spanien: „Dieses Projekt zeigt, wie die EIB das Bildungswesen finanziell unterstützt. Das trägt auch dazu bei, Schlüsselziele der EU in diesem Sektor zu erreichen. Dazu zählen unter anderem Innovationen und die Modernisierung und Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden. Wir freuen uns sehr, das Investitionsprojekt der IE University, einer führenden akademischen Einrichtung auf ihrem Gebiet, zu unterstützen. So können sowohl die Studierenden als auch die Lehrkräfte auf mehr universitäre Ressourcen zurückgreifen.“

Valdis Dombrovskis, Exekutiv-Vizepräsident mit Zuständigkeit für „Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen“: „Mit dem Darlehen der Europäischen Investitionsbank, das durch die Investitionsoffensive für Europa besichert wird, kann die IE University ihre Projekte in den Bereichen digitales Lernen, Energieeffizienz und Ausbau der Infrastruktur auf ihren Campus vorantreiben. Diese Vereinbarung wird zum grünen und digitalen Wandel des Bildungssektors beitragen. Das sind gute Neuigkeiten für die Studierenden, das Lehrpersonal und die Umwelt.

Jaime Úrculo, Chief Financial Officer der IE University: „Die Investitionsprojekte der IE University für die kommenden Jahre stellen weitreichende Initiativen dar. Die Finanzierungsvereinbarung mit der EIB erleichtert uns diese Schritte. Ihr Team hat maßgeblich und sehr flexibel an der Strukturierung mitgewirkt und dabei die Besonderheiten unserer Institution und des Bildungssektors nicht aus den Augen verloren.“

Hintergrundinformationen:

Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ist das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa. Die Projekte und Vereinbarungen, deren Finanzierung im Rahmen des EFSI bisher genehmigt wurde, dürften Investitionen von mehr als 546,5 Milliarden Euro nach sich ziehen – ein Viertel davon für Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation.

Die Aufgabe der IE University ist es, positive Veränderungen durch Bildung, Forschung und Innovation zu fördern. Die IE University bietet ein technologiebasiertes Lernumfeld für Führungskräfte, die durch Innovation, globale Vision, unternehmerische Denkweise und Konzentration auf Geisteswissenschaften den Anstoß zu entscheidenden Veränderungen geben. Der Lehrkörper der Universität umfasst mehr als 500 Professorinnen und Professoren, die derzeit Studierende aus 140 Ländern in Bachelor-, Master- und Graduierten-Studiengängen unterrichten. Die über 60 000 ehemaligen Studierenden der IE University sind in 165 Ländern vertreten. Weitere Informationen: http://www.ie.edu