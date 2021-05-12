533 Millionen Euro für Erzeugung, Übertragung und Verteilung grüner Energie

272 Millionen Euro für Krankenhäuser und Schulen

200 Millionen Euro für Impfinitiative COVAX

250 Millionen Euro für Wasserversorgung in Italien

250 Millionen Euro für Unternehmensinvestitionen im Ostseeraum

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute neue Finanzierungen von 1,5 Milliarden Euro genehmigt. Damit unterstützt sie die weltweite Verteilung von Covid-19-Impfstoffen über die COVAX-Initiative, stärkt die Erzeugung und Verteilung grüner Energie, fördert Investitionen in Gesundheit, Bildung, Wasserversorgung und Städte und erleichtert Unternehmen den Kreditzugang.

„Vergangene Woche in Porto würdigten Staats- und Regierungschefs aus Europa und Indien das Engagement der EIB im Kampf gegen die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen von Covid-19, für mehr soziale Investitionen und für die grüne Wende. Die Projekte von heute zeigen, wie die Bank der EU zusammen mit europäischen und internationalen Partnern ihre schnelle, entschlossene Antwort auf Corona fortsetzt und wirkungsstarke Projekte für eine bessere, grünere Zukunft fördert“, erklärte Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank.

Der Verwaltungsrat der EIB genehmigte heute per Videokonferenz neue Finanzierungen für wichtige Investitionen in Europa und auf der ganzen Welt.

200 Millionen Euro über Team Europe für COVAX und eine schnellere Impfstoffversorgung

COVAX, die Initiative für eine gerechte globale Impfstoffverteilung, hat bereits begonnen, gefährdete Gruppen und Beschäftigte im Gesundheitsbereich mit Impfstoffen zu versorgen und so Millionen Menschen in über 100 Ländern Hoffnung gebracht.

Heute genehmigte die EIB weitere 200 Millionen Euro, um über das COVAX Advance Market Commitment schneller mehr Covid-19-Impfstoffe bereitzustellen. Im Dezember hatte sie schon 400 Millionen Euro für COVAX genehmigt – das war der bislang höchste Betrag der Bank für die weltweite öffentliche Gesundheit.

Die neue Finanzierung für COVAX dürfte durch eine Garantie des Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung besichert werden. Sie stärkt die COVAX-Hilfe des Team Europe und ergänzt die Zuschüsse der Europäischen Kommission.