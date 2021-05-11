© Dolomiti Energia

Darlehen für die Modernisierung und den Ausbau des Stromverteilungsnetzes, die Installation intelligenter Zähler, Straßenbeleuchtung und Wassernetze

Rund 335 000 Menschen profitieren vom Strom- und mehr als 78 000 vom Wassernetz

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Gruppo Dolomiti Energia haben einen Darlehensvertrag über 100 Millionen Euro unterzeichnet. Mit dem Geld soll das Entwicklungsprogramm des Unternehmens für die Jahre 2021–2024 vorangetrieben werden.

Die Investition trägt zur Energiewende, zur Dekarbonisierung und zu nachhaltigen Netzwerken bei – den Zielen der Energie- und Umweltpolitik der EU und Italiens.

Dolomiti Energia finanziert mit dem Darlehen die Erweiterung, Sanierung und Modernisierung von Stromverteilungsnetzen und die Installation von intelligenten Zählern und Zählern der zweiten Generation. Das Unternehmen will bestehende Wasserkraftwerke modernisieren und leistungsfähiger machen, in effizientere Straßenbeleuchtung investieren und eine bessere Betriebseffizienz der Wassernetze erreichen.

Die Investitionen helfen, den Energiebedarf zu decken, tragen zu einem nachhaltigen, gemeinsamen Wachstum bei und eröffnen Dolomiti Energia einen besseren Zugang zu neuen Gebieten. Insgesamt versorgt Dolomiti Energia über das Stromverteilungsnetz knapp 335 000 und über das Wassernetz mehr als 78 000 Kunden. Die Erzeugung und Verteilung konzentrieren sich überwiegend auf die Dolomitenregion in Nordostitalien.

Miguel Morgado, EIB-Direktor für Darlehen in Italien, Malta und dem Balkan: „Als Klimabank der EU engagiert sich die EIB mehr denn je für Projekte gegen den Klimawandel. Das Investitionsprogramm von Dolomiti Energia bis 2024 setzt in mehreren Sektoren an, um die Effizienz und Resilienz der Versorgungsleistungen, die die Gruppe in der Autonomen Provinz Trient erbringt, zu stärken. Wir freuen uns sehr, ein in der Region verwurzeltes, bürgernahes Unternehmen unterstützen zu können.“

Massimo De Alessandri, Präsident von Gruppo Dolomiti Energia: „Wir sind stolz auf die Vereinbarung mit der EIB. Sie ist eine Anerkennung unserer Arbeit und der Qualität der Projekte, die wir finanzieren wollen. Unser Konzept für nachhaltige Entwicklung wurde von der EIB erneut bestätigt – erstmals ohne externe Garantien. Dieses Vertrauen motiviert uns, den Weg des stetigen Wachstums fortzusetzen.“