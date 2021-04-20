EU-Zuschuss von 2,1 Millionen Euro schützt öffentliche Gesundheit und Umwelt vor Wasserverschmutzung und stärkt Widerstandsfähigkeit gegenüber der Covid-19-Pandemie und künftigen Krisen

Bisherige Investitionen der EIB von 240 Millionen Euro in Wasser- und Sanitärversorgung sowie Hochwasserschutz in Bosnien und Herzegowina

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit Bosnien und Herzegowina einen EU-Zuschuss von 2,1 Millionen Euro für den Bau der Abwasser- und Trinkwassersysteme in den Kommunen Jajce und Zvornik unterzeichnet. Die Investitionen werden dazu beitragen, bestehende Wasser- und Sanitärinfrastruktur zu verbessern und neue zu entwickeln. Dadurch steigt die Kapazität der Wasserbrunnen, und die Wasserverluste werden verringert. Ziel ist es, die öffentliche Gesundheit und die Umwelt vor Wasserverschmutzung zu schützen und eine zuverlässige Wasser- und Sanitärversorgung für rund 93 000 Menschen sicherzustellen.

Der EU-Zuschuss ist für den Bau von Infrastruktur für die Wasserversorgung am rechten Ufer des Vrbas bestimmt, wodurch Wasserverluste im bestehenden Wasserversorgungssystem von Resnik in Jajce reduziert werden sollen. In der Kommune Zvornik wird mit dem Geld eine Kläranlage für Tabanci und ein Wasserversorgungssystem in Lokanj-Pilica gebaut. Diese Investitionen sind Teil eines EU-finanzierten Projekts, das 2019 unter dem Investitionsrahmen für den westlichen Balkan (WBIF) genehmigt worden war. Es soll die Durchführung der Wasser- und Abwasserprogramme in der Föderation und der Republika Srpska von Bosnien und Herzegowina fördern.

Johann Sattler, EU-Botschafter in Bosnien und Herzegowina: „Mit diesen EU-Zuschüssen werden wir zu einer besseren und effizienteren Wasserversorgung und Abwasserbehandlung in den Kommunen Jajce und Zvornik beitragen. Wir wollen weiter die Wasserverschmutzung reduzieren und die Trinkwasserversorgung verbessern. Im Dezember 2020 hat die Europäische Union zusätzliche Mittel im Rahmen des Instruments für Heranführungshilfe von sechs Millionen Euro bereitgestellt, um die Durchführung von Wasser- und Abwasserprogrammen in Bosnien und Herzegowina zu unterstützen.“

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in Bosnien und Herzegowina: „Eine der Prioritäten der EIB im Jahr 2021 besteht darin, den Zugang der Menschen auf dem Westbalkan zur Trinkwasser- und Sanitärversorgung zu verbessern und der Region dabei zu helfen, nachhaltigere Umweltlösungen zu finden. Mit dieser Investition rüsten wir die Region besser für Notfälle und Naturkatastrophen, indem wir in Jajce, Zvornik und den umliegenden Kommunen für sicherere Sanitärbedingungen sorgen und die Wasserverschmutzung verringern. Die heute unterzeichneten Zuschussvereinbarungen ergänzen die Finanzierung von zwei unterzeichneten EIB-Krediten im Wasser- und Abwassersektor, die bereits mehreren Kommunen zugutekommen.“

Vjekoslav Bevanda, Finanzminister von Bosnien und Herzegowina: „Die Europäische Investitionsbank unterstützt generell Projekte, die auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger zurückgehen. Dieses Mal hat die Bank zusätzliche Mittel für eine bessere Wasserversorgung in Jajce und Zvornik sichergestellt, wo die Bevölkerung vor echten Problemen im Zusammenhang mit Trinkwasser und dem Umweltschutz steht. Diese Mittel werden dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen deutlich zu verbessern, und das ist das wichtigste Ergebnis dieser Projekte.“

Bisher hat die EIB 240 Millionen Euro in Wasser- und Sanitärinfrastruktur und Hochwasserschutzsysteme in Bosnien und Herzegowina investiert und dadurch zu Umweltschutz und besseren Lebensbedingungen der Menschen im Land beigetragen.

Hintergrundinformationen

Die EIB in Bosnien und Herzegowina

Die Bank der EU ist seit 1977 auf dem Gebiet von Bosnien und Herzegowina tätig. Bisher hat sie dort 3,1 Milliarden Euro investiert, hauptsächlich in den Verkehrssektor und in kleine und mittlere Unternehmen.

Aus Mitteln des Investitionsrahmens für den westlichen Balkan (WBIF) wird finanzielle und technische Hilfe für strategische Investitionen in den Bereichen Energie, Umwelt, Soziales, Verkehr und digitale Infrastruktur bereitgestellt. Auch Initiativen zur Förderung des Privatsektors werden daraus unterstützt.