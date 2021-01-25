© IBERDROLA

Das Energieunternehmen will innovative, nachhaltige Technologien in den Bereichen erneuerbare Energien, grüner Wasserstoff und nachhaltige Mobilität vorantreiben und seinen Kunden effiziente und maßgeschneiderte neue Lösungen anbieten

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit Iberdrola, einem der nach Marktkapitalisierung führenden Energiekonzerne der Welt, einen Finanzierungsvertrag über 100 Millionen Euro abgeschlossen. Die Mittel fließen in die Entwicklung der Innovations-, Forschungs- und Entwicklungsstrategie des Unternehmens im Zeitraum 2021–2023. Unterzeichnet wurde der Vertrag in Madrid von Ignacio Galán, Präsident von Iberdrola, und Ricardo Mourinho Félix, Vizepräsident der EIB mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Spanien und Portugal.

Mit dem Darlehen will das Unternehmen die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Technologien vorantreiben, die sich an den wichtigsten Vektoren beim Umbau des Energiesektors orientieren: Dekarbonisierung und Elektrifizierung der Wirtschaft. Die Forschung konzentriert sich auf erneuerbare Energien, die Gewinnung von grünem Wasserstoff, die Entwicklung von schwimmenden Windkraft- und Fotovoltaikanlagen und die Integration sauberer Energien in das Energiesystem durch Pumpspeicherkraftwerke und Batterien.

Iberdrola entwickelt auch neue Kundenlösungen, die eine effizientere Energienutzung, einen besser auf jeden Kunden zugeschnittenen Service und elektrische Mobilität fördern. Dabei setzt das Unternehmen auf Digitalisierung, Automatisierung und Cybersicherheit.

Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Spanien und Portugal : „Die EIB fördert im Rahmen ihrer Klimaschutzaktivitäten gezielt Investitionen, die die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und die strategische Autonomie steigern sowie Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprojekte insbesondere im Energiesektor anstoßen. Dieser Vertrag zeigt einmal mehr, dass die EIB als wichtigster Geldgeber für Investitionen in saubere Energie und Klimaschutz eine entscheidende Rolle für die europäische Wirtschaft spielt.“

Iberdrola-Präsident Ignacio Galán: „Forschung, Entwicklung und Innovation sind Teil der DNA unseres Unternehmens. Wir wollen auch in Zukunft der innovativste, effizienteste und am stärksten kundenorientierte Anbieter am Markt sein. Dafür müssen wir uns noch ehrgeizigere Ziele setzen – grüne Revolution und Innovation sind die Grundpfeiler der wirtschaftlichen Erholung. In den letzten beiden Jahrzehnten haben wir als Vorreiter und mit Partnerschaften wie der heute mit der Europäischen Investitionsbank bewiesen: Wir intensivieren zukunftsorientiert unsere Innovations- und Forschungsstrategie mit Lösungen, die heute die Herausforderungen von morgen angehen.“

Die FEI-Strategie von Iberdrola ist ein Beitrag zum Europäischen Strategieplan für Energietechnologie (SET-Plan) und erfüllt die neuen Ziele der EU im Bereich saubere Energie. Die Finanzierung der EIB verbessert nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und maximiert den Einsatz von Technologien in wertschöpfenden Tätigkeitsbereichen, indem die Prozesse und die Produktivität in seinen Anlagen optimiert oder die Effizienz seiner Aktivitäten erhöht werden. Sie trägt durch nachhaltigere, wettbewerbsfähigere und effizientere technologische Lösungen auch zum Kampf gegen den Klimawandel bei.

Iberdrola festigt damit seine führende FEI-Stellung im europäischen und internationalen Energiesektor, die Voraussetzung für die Nachhaltigkeit, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens ist und den Weg in eine grüne Wirtschaft ebnet. Nach dem Anzeiger für FuE-Investitionen in der Industrie 2020 der Europäischen Kommission nahm Iberdrola im Jahr 2019 bei den FEI-Investitionen mit 280 Millionen Euro erneut den ersten Platz unter den privaten Energieversorgern in der Europäischen Union ein. Bis 2025 will das Unternehmen FEI-Investitionen von 400 Millionen Euro erreichen. In den vergangenen zehn Jahren hat es insgesamt 2 Milliarden Euro in diesem Bereich investiert.

Die Finanzierung steht in Einklang mit den Zielen der EIB und der EU, in deren Mittelpunkt die Förderung nachhaltiger Energien und der technologischen Kapazitäten der Unternehmen steht. Sie zeigt auch, dass die Bank auf innovative Projekte zur Dekarbonisierung der europäischen Wirtschaft setzt.

Iberdrola

Iberdrola ist einer der führenden Energieerzeuger weltweit, der größte Windstromproduzent und gemessen an der Marktkapitalisierung eines der führenden Stromunternehmen der Welt. Die Gruppe versorgt etwa 100 Millionen Menschen in zahlreichen Ländern wie Spanien, Großbritannien (ScottishPower), den USA (AVANGRID), Brasilien (Neoenergia), Mexiko, Australien, Deutschland, Portugal, Italien und Frankreich mit Energie. Mit mehr als 35 000 Beschäftigten und einer Bilanzsumme von über 122 Milliarden Euro erzielte sie 2019 einen Umsatz von 36,438 Milliarden Euro und einen Jahresüberschuss von 3,406 Milliarden Euro.