Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/01/2021 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
05/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB unterstützt Innovationsstrategie von Iberdrola mit 100 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 April 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/01/2021
20200411
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY
IBERDROLA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 217 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is an investment programme of selected investments in research, development and innovation (RDI) in the Promoter's strategic business areas over the period 2020-2023, developing innovative and sustainable technologies and initiatives in the fields of: i) renewable energy sources and technologies for the integration of a renewable mix, ii) innovative customer smart solutions (in retail) and digital innovation. The investments are intended to develop the Promoter's range of technologies, products and services, and to transform existing products into innovative ones as well as increase operational efficiency and excellence. The RDI activities will all be carried out in existing research and development (R&D) facilities at several locations in Spain.

The RDI programme is focused on contributions towards Sustainable Development Goals (SDGs) in both energy and business sustainability, including clean generation technologies, smart solutions and devices, digitalisation, automation and cybersecurity, as well as programmes aimed at environmental impact prevention and remediation, socio-economic development, cooperation and solidarity, among others.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB will check during the diligence that the full scope of the project is eligible for EIB financing, in particular the envisaged clean or low emission technologies, in view of the new EIB Energy Lending Policy (ELP).

The EIB will check during the diligence that the full scope of the project is eligible for EIB financing, in particular the envisaged clean or low emission technologies, in view of the new EIB Energy Lending Policy (ELP).

Weitere Unterlagen
05/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB unterstützt Innovationsstrategie von Iberdrola mit 100 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133497107
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200411
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
234042102
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20200411
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY
Andere Links
Übersicht
IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY
Datenblätter
IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB unterstützt Innovationsstrategie von Iberdrola mit 100 Millionen Euro

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB unterstützt Innovationsstrategie von Iberdrola mit 100 Millionen Euro
Andere Links
Related public register
05/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen