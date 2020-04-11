IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY

Übersicht
The project is an investment programme of selected investments in research, development and innovation (RDI) in the Promoter's strategic business areas over the period 2020-2023, developing innovative and sustainable technologies and initiatives in the fields of: i) renewable energy sources and technologies for the integration of a renewable mix, ii) innovative customer smart solutions (in retail) and digital innovation. The investments are intended to develop the Promoter's range of technologies, products and services, and to transform existing products into innovative ones as well as increase operational efficiency and excellence. The RDI activities will all be carried out in existing research and development (R&D) facilities at several locations in Spain.
The RDI programme is focused on contributions towards Sustainable Development Goals (SDGs) in both energy and business sustainability, including clean generation technologies, smart solutions and devices, digitalisation, automation and cybersecurity, as well as programmes aimed at environmental impact prevention and remediation, socio-economic development, cooperation and solidarity, among others.
The EIB will check during the diligence that the full scope of the project is eligible for EIB financing, in particular the envisaged clean or low emission technologies, in view of the new EIB Energy Lending Policy (ELP).
The EIB will check during the diligence that the full scope of the project is eligible for EIB financing, in particular the envisaged clean or low emission technologies, in view of the new EIB Energy Lending Policy (ELP).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.