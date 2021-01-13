©NASA/ Unsplash

Achtjähriges EIB-Darlehen von 200 Millionen Euro für KONNECT VHTS, den leistungsfähigsten Satelliten für Festnetz- und mobile Breitbanddienste

Eutelsat-Projekt verbessert Hochgeschwindigkeits-Breitbandversorgung in ganz Europa und entspricht damit den Zielen der europäischen Gigabit-Gesellschaft

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen, und Eutelsat, einer der weltweit führenden Satellitenbetreiber, haben heute auf der Europäischen Weltraumkonferenz die Unterzeichnung eines Finanzierungsvertrags über 200 Millionen Euro bekannt gegeben. Das Darlehen mit einer Laufzeit von acht Jahren unterstützt Investitionen in die Beschaffung und den Start des Satelliten KONNECT VHTS, über den künftig innovative Breitbanddienste in Europa und seinen Nachbarregionen bereitgestellt werden.

KONNECT VHTS ist der modernste Satellit mit den höchsten Download- und Upload-Geschwindigkeiten für Festnetz- und mobile Breitbanddienste. Mit einem Gewicht von 6,3 Tonnen und einer Ka-Band-Kapazität von 500 Gigabit pro Sekunde wird der Satellit der neuen Generation den leistungsfähigsten Digitalprozessor an Bord haben, der jemals im Orbit eingesetzt wurde. Er soll Kapazitäten flexibel zuteilen, das vorhandene Frequenzspektrum optimal nutzen und den Einsatz von Netzwerken am Boden unterstützen. Das ermöglicht eine kostengünstige, wettbewerbsfähige Breitbandversorgung in Europa und vor allem flächendeckende, erschwingliche und sehr schnelle Festnetz-Breitbandverbindungen für Haushalte, Unternehmen und öffentliche Verwaltungen in abgelegenen Gebieten ohne Bodeninfrastruktur.

Rodolphe Belmer, CEO von Eutelsat: „Die langfristigen Finanzierungen der EIB gewährleisten, dass wichtige Akteure im Raumfahrtsektor wie Eutelsat Zugang zu diversifizierten, attraktiven Finanzierungsquellen haben. Besonders positiv ist, dass die Europäische Union den Raumfahrtsektor fördert und dabei die weltraumgestützte Konnektivität in den Vordergrund stellt. Mit diesem Engagement unterstreicht die EU ihre Überzeugung, dass geostationäre Satelliten für die Konnektivität in schlecht oder gar nicht versorgten Regionen unverzichtbar sind und in abgelegenen Gebieten eine deutlich schnellere und kostengünstigere Anbindung als mit terrestrischer Infrastruktur ermöglichen.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Ich freue mich sehr über den Vertrag mit Eutelsat. Er hilft, einen Satelliten der neuen Generation auf dem Weg zu bringen, der eine flächendeckende, kostengünstige und wettbewerbsfähige Konnektivität gewährleisten kann. Die Raumfahrt ist ein wichtiger Innovationsmotor in Europa. An diesem Projekt zeigt sich, wie die EU Forscher, Innovatoren und Unternehmer bei der Entwicklung fortschrittlicher Technologien unterstützen kann, die Endnutzern, Kunden, Dienstleistern und öffentlichen Einrichtungen zugute kommen.“

Der Finanzierungsbeitrag steht mit der Zusage von EU und EIB in Einklang, europäische Raumfahrtunternehmen noch stärker zu fördern. Er entspricht der von der Europäischen Kommission anvisierten Gigabit-Gesellschaft, in der bis 2025 alle europäischen Privathaushalte über eine Internetanbindung mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde verfügen sollen.

Eutelsat

Eutelsat Communications wurde 1977 gegründet und ist einer der weltweit führenden Satellitenbetreiber. Mit einer weltweit tätigen Satellitenflotte und der entsprechenden Infrastruktur am Boden unterstützt Eutelsat seine Klienten aus den Bereichen Fernsehen, Daten, Staat, Festnetz- und mobile Breitbanddienste dabei, mit ihren Kunden sehr effizient und unabhängig vom Standort zu kommunizieren. Derzeit überträgt Eutelsat mehr als 6 600 TV-Kanäle führender Medienunternehmen an eine Milliarde Haushalte, die für den Satellitendirektempfang ausgerüstet oder an terrestrische TV-Netze angebunden sind. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Paris sowie Niederlassungen und Teleports weltweit. Eutelsat beschäftigt 1 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 46 Ländern, die für Kunden Dienste in höchster Servicequalität erbringen.