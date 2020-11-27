Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EUTELSAT ADVANCED BROADBAND SATELLITE

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 200.000.000 €
Telekommunikation : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2020 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
19/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUTELSAT ADVANCED BROADBAND SATELLITE
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - EUTELSAT ADVANCED BROADBAND SATELLITE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB unterstützt Eutelsat bei Beschaffung und Start des Satelliten KONNECT VHTS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Januar 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2020
20190183
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EUTELSAT ADVANCED BROADBAND SATELLITE
EUTELSAT SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 459 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the design, purchase and launch of currently the technologically most powerful European satellite for high speed broadband services, also including the ground segment components. The different data services, which will reach up to 200 Mbps, will target residential and business customers in Europe, in northern Africa and the Middle East region. The start of the commercial service is planned for 2022.

The proposed investments will enable high capacity fixed broadband services in remote areas that today have poor coverage and weak terrestrial infrastructure. Due to the advanced features of the satellite, at the same time, connectivity for aircraft, mobile operators and governments can also be provided. Furthermore, this infrastructure will provide connectivity during emergency situations in case of failure or absence of terrestrial networks during natural disasters.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In general, the satellite industry is not directly covered by Annexes I or II of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The purchased broadband satellite will be manufactured by an established supplier in existing facilities. Nevertheless, the environmental details will be assessed during the appraisal.

The Promoter is a private company operating in the space sector, which is exempted from public procurement requirements.

Weitere Unterlagen
19/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUTELSAT ADVANCED BROADBAND SATELLITE
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - EUTELSAT ADVANCED BROADBAND SATELLITE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB unterstützt Eutelsat bei Beschaffung und Start des Satelliten KONNECT VHTS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUTELSAT ADVANCED BROADBAND SATELLITE
Datum der Veröffentlichung
19 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132386830
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190183
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EUTELSAT ADVANCED BROADBAND SATELLITE
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237528329
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190183
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
19/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUTELSAT ADVANCED BROADBAND SATELLITE
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - EUTELSAT ADVANCED BROADBAND SATELLITE
Andere Links
Übersicht
EUTELSAT ADVANCED BROADBAND SATELLITE
Datenblätter
EUTELSAT ADVANCED BROADBAND SATELLITE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB unterstützt Eutelsat bei Beschaffung und Start des Satelliten KONNECT VHTS

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB unterstützt Eutelsat bei Beschaffung und Start des Satelliten KONNECT VHTS
Andere Links
Related public register
19/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUTELSAT ADVANCED BROADBAND SATELLITE
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - EUTELSAT ADVANCED BROADBAND SATELLITE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen