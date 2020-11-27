EUTELSAT ADVANCED BROADBAND SATELLITE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Telekommunikation - Information und Kommunikation
The project concerns the design, purchase and launch of currently the technologically most powerful European satellite for high speed broadband services, also including the ground segment components. The different data services, which will reach up to 200 Mbps, will target residential and business customers in Europe, in northern Africa and the Middle East region. The start of the commercial service is planned for 2022.
The proposed investments will enable high capacity fixed broadband services in remote areas that today have poor coverage and weak terrestrial infrastructure. Due to the advanced features of the satellite, at the same time, connectivity for aircraft, mobile operators and governments can also be provided. Furthermore, this infrastructure will provide connectivity during emergency situations in case of failure or absence of terrestrial networks during natural disasters.
In general, the satellite industry is not directly covered by Annexes I or II of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The purchased broadband satellite will be manufactured by an established supplier in existing facilities. Nevertheless, the environmental details will be assessed during the appraisal.
The Promoter is a private company operating in the space sector, which is exempted from public procurement requirements.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.