Die EIB-Gruppe, bestehend aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), und die BNP Paribas haben die Unterzeichnung einer synthetischen Verbriefung bekannt gegeben. Damit wollen sie französische KMU und Midcap-Unternehmen unterstützen, die von den Folgen dieser beispiellosen Krise betroffen sind.

Bei der Verbriefung stellt die EIB eine Garantie für ein bestehendes Portfolio von Krediten an KMU und Midcaps. Durch diese Kreditabsicherung kann die BNP Paribas einen Teil des für das Portfolio vorgesehenen aufsichtsrechtlichen Kapitals freisetzen und in den nächsten zwei Jahren neue Kredite im Gesamtvolumen von 515 Millionen Euro an KMU und Midcaps in Frankreich vergeben.

Die Finanzierungen können in Form von Bankdarlehen oder Leasing erfolgen. Die Unternehmen, die die Kredite erhalten, profitieren dank einer Weiterleitungsvereinbarung zwischen EIB und BNP Paribas von günstigen Finanzierungskonditionen.

Abgesichert wird die Verbriefung durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa. So kann insbesondere der Liquiditäts- und Investitionsbedarf von kleinen, mittleren und Midcap-Unternehmen gedeckt werden, denen die Folgen der Covid-19-Pandemie zusetzen. Der EIF, der in Europa als kompetenter Akteur bei synthetischen Verbriefungen gilt, wurde damit beauftragt, die Verbriefung für die EIB zu strukturieren.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Ich freue mich, diese neue Verbriefung gemeinsam mit der BNP Paribas bekannt geben zu können. Angesichts der Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft müssen wir betroffenen Unternehmen eine Lösung bieten, die ihrem dringendsten Finanzierungsbedarf gerecht wird. Wir tragen so dazu bei, dass sie nicht nur weiter aktiv sein, sondern auch neu investieren können.“

Alain Godard, geschäftsführender Direktor des EIF: „Der EIF freut sich, gemeinsam mit BNP und EIB einen weiteren Finanzierungszugang für KMU und Midcap-Unternehmen zu eröffnen. Wir kombinieren unser Know-how in Investition und Strukturierung mit dem der EIB im wirksamen Einsatz von EFSI-Mitteln und reichen eine wettbewerbsfähige Finanzierungslösung an die BNP weiter, die das Finanzierungsangebot in der Realwirtschaft stimuliert. In diesen schwierigen Zeiten ist es besonders wichtig, gemeinsam mit Partnern des Vertrauens französischen Unternehmen unter die Arme zu greifen.“

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni: „Die Vereinbarung zwischen der EIB-Gruppe und der BNP Paribas – unterstützt von der Investitionsoffensive für Europa – ist eine gute Nachricht für KMU und Midcap-Unternehmen, die stark von der Coronakrise betroffen sind. Diese Vereinbarung mobilisiert nicht nur neue Kredite zu günstigen Bedingungen, sondern sendet auch ein klares Signal aus: Wir helfen Unternehmen entschlossen in diesen schwierigen Zeiten. Damit stehen in den kommenden zwei Jahren 515 Millionen Euro für neue zinsgünstige Finanzierungen für KMU und Midcaps zur Verfügung. Die Unternehmen erhalten so konkrete und wirksame Lösungen im Kampf gegen die Krise.“

Marguerite Bérard, Leiterin Netze Frankreich und Mitglied des Executive Committee der BNP Paribas: „Wir stehen unseren Kunden seit Beginn der Pandemie mit Rat und Tat zur Seite und stellen unsere Finanzierungen und Investitionen in den Dienst der Wirtschaft.“

Die EIB-Gruppe und die BNP Paribas führen damit zum dritten Mal seit 2015 gemeinsam eine Verbriefung durch.

Die BNP Paribas

Die BNP Paribas ist eine führende Bank in Europa mit internationaler Ausrichtung. Sie ist in 71 Ländern vertreten und beschäftigt knapp 199 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon über 151 000 in Europa. Die Gruppe belegt in ihren drei Kerngeschäftsfeldern Schlüsselpositionen: Domestic Markets und International Financial Services, Retail Banking & Services, in dem die Filialbanken und Finanzdienstleistungen vereint sind, und Corporate & Institutional Banking, in dem das Geschäft mit Firmen- und institutionellen Kunden zusammengefasst ist. Die Gruppe bietet ihren Kunden (Privatkunden, Organisationen, Unternehmen, KMU, Großkonzernen und Institutionen) eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Finanzierung, Vermögensanlage, Sparen und Sicherheiten. In Europa hat die Gruppe vier Heimatmärkte (Belgien, Frankreich, Italien und Luxemburg). BNP Paribas Personal Finance ist der führende Anbieter von Konsumentenkrediten in Europa. Die BNP Paribas baut derzeit ihr Geschäftsmodell einer integrierten Retailbank in den Mittelmeerländern, in der Türkei und in Osteuropa aus und verfügt zudem über ein großes Filialnetz im Westen der USA. Die Gruppe hält in den Bereichen Corporate & Institutional Banking und International Financial Services Spitzenpositionen in Europa, ist auch in Nord- und Südamerika sehr gut vertreten und erzielt ein solides und starkes Wachstum im Asien-Pazifik-Raum.