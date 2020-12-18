© CD CARGO

Finanzierung von 50 neuen Elektrolokomotiven und 140 intermodalen Güterwagen

Nachrüstung von 310 Lokomotiven mit dem Europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystem

Förderung des nachhaltigen Verkehrs und des Zusammenhalts in der Tschechischen Republik

Die Europäische Investitionsbank hat mit ČD Cargo, dem größten tschechischen Eisenbahngüterverkehrsunternehmen, ein Darlehen von 3,43 Milliarden tschechischen Kronen (etwa 130 Millionen Euro) unterzeichnet. Mit dem Geld will das Unternehmen neue Elektrolokomotiven anschaffen und veraltetes Rollmaterial ersetzen. ČD Cargo ist die Tochtergesellschaft von České dráhy, dem nationalen Schienenpersonenverkehrsunternehmen, das vollständig im Eigentum der Tschechischen Republik steht.

Das neue EIB-Darlehen hilft ČD Cargo bei der Umsetzung seines ehrgeizigen Entwicklungsprogramms für den intermodalen Verkehr. Damit will das Unternehmen auf den wachsenden Markt reagieren und seine Flotte den europäischen Anforderungen für Interoperabilität anpassen. Das Projekt betrifft den Erwerb von 50 Elektrolokomotiven und 140 intermodalen Güterwagen sowie die Nachrüstung von rund 310 älteren Lokomotiven mit dem Europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS).

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova: „Unsere Partnerschaft mit ČD Cargo wird die Kapazität, Sicherheit und Qualität des Güterverkehrs in der Tschechischen Republik verbessern, insbesondere durch den Einsatz eines modernen Zugsteuerungs- und Signalsystems. Das Projekt wirkt sich positiv auf die Umwelt aus, weil es die Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene und somit den Übergang der Tschechischen Republik zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft fördert. Es trägt damit den Zielen des kürzlich genehmigten Klimabank-Fahrplans der EIB und der Verkehrspolitik der Tschechischen Republik Rechnung.“

Tomáš Tóth, Vorsitzender des Vorstands der ČD Cargo, a.s.: Wir freuen uns, unsere allererste Vereinbarung mit der EIB zu unterzeichnen. Sie ist das Ergebnis eines umfangreichen Prozesses, in dem die Bank der EU unser Unternehmen besser kennengelernt und unser Wachstumspotenzial positiv bewertet hat. Der langfristige Finanzierungsansatz und die besonders günstigen Konditionen des EIB-Darlehens ermöglichen es ČD Cargo, in ein nachhaltiges Wachstum zu investieren.“

Für die Investitionen in das Europäische Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS) könnte ein Zuschuss aus dem Kombinationsinstrument der Connecting-Europe-Fazilität für den Verkehrssektor gewährt werden, das Projekte fördert, die zur ökologischen Nachhaltigkeit und Effizienz des Verkehrssektors in Europa beitragen. Das CEF-Kombinationsinstrument für den Verkehrssektor wird auf der Grundlage eines Kooperationsrahmens zwischen der Europäischen Kommission und Durchführungspartnern wie der EIB umgesetzt. Die im Rahmen des Projekts erworbenen Anlagen werden teilweise in Konvergenzregionen in der Tschechischen Republik und weitgehend im transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN-V) eingesetzt.

Über ČD Cargo

Die ČD Cargo, a.s. wurde am 1. Dezember 2007 als Tochtergesellschaft der České dráhy, a.s. gegründet. Das Unternehmen transportiert eine breite Palette von Gütern – von Rohstoffen bis hin zu Produkten mit hoher Wertschöpfung – sowie Container und außergewöhnliche Sendungen. Sein Leistungsspektrum umfasst zudem die Vermietung von Eisenbahnwaggons sowie Anschlussgleisdienste und andere Transportleistungen. Mit einem jährlichen Gütertransportvolumen von ca. 65 Millionen Tonnen gehört ČD Cargo zu den größten Eisenbahnverkehrsunternehmen der EU. Es bedient Kunden an rund tausend Standorten in der Tschechischen Republik und bietet über seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auch europaweit Transporte an. Für den Betrieb seiner Güterzüge setzt ČD Cargo etwa 900 – elektrisch oder mit Diesel betriebene – Lokomotiven ein.