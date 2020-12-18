© Shutterstock

EIB-Darlehen von 100 Millionen Euro an ö ffentlichen Wasserversorger PWN soll dessen Klimaanpassungsstrategie unterst ü tzen und die Trinkwasserversorgung in Nordholland sicher und zukunftsfest machen

Intensiverer Quellen- und Naturschutz, Investitionen in Aufbereitungsanlagen und teilweise Erneuerung von Verteilungsleitungen für ein klimaresilienteres Netz

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat einen 20-jährigen Finanzierungsvertrag über 100 Millionen Euro mit PWN unterzeichnet. Das Unternehmen ist für die Trinkwasserversorgung in weiten Teilen der niederländischen Provinz Nordholland zuständig. Finanziert werden Investitionen, die die hohe Qualität des von PWN bereitgestellten Trinkwassers aufrechterhalten – von der Quelle bis zum Wasserhahn. Die Investitionen sind notwendig, um das Geschäftsmodell von PWN für die Folgen des Klimawandels zu wappnen. Die voraussichtlich häufigeren und längeren Dürreperioden in der nahen Zukunft werden sich auf die Trinkwassererzeugung und -verteilung auswirken. Gleichzeitig erhöht die wachsende Bevölkerung der Provinz Nordholland den Trinkwasserbedarf.

Nachhaltige Trinkwasserversorgung

PWN will spätestens 2050 klimaneutrales Trinkwasser produzieren, bis dahin also ein komplett emissionsfreies Unternehmen sein, das die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft umsetzt. Bereits 2030 will es seinen CO 2 -Fußabdruck halbiert haben. Eine nachhaltige Trinkwasserversorgung steht nach wie vor an erster Stelle, deswegen sind der Schutz von Süßwasserquellen und Naturreservaten äußerst wichtig. Mithilfe des EIB-Darlehens kann PWN Wasser klimafreundlicher filtern, Teile seines Verteilungsnetzes durch hitze- und dürrebeständige Leitungen ersetzen und die Versorgung aus verschiedenen Wasserquellen und -speichern besser steuern.

EIB-Vizepräsident Christian Thomsen: „Die EIB unterstützt Trinkwasserversorger in den Niederlanden schon seit geraumer Zeit. Die Menschen im Land werden sich immer mehr bewusst, welchen Risiken die Niederlande durch den Klimawandel ausgesetzt sind. Mit Blick auf die Emissionen müssen wir nicht nur unsere Verhaltensweisen ändern, sondern uns auch an die neue Situation anpassen. Die EIB steht PWN dabei bereitwillig zur Seite.“

PWN-Chefin Ria Doedel: „Die Welt verändert sich. PWN muss vorbeugen, damit die Trinkwasserversorgung unserer Kundinnen und Kunden gesichert ist – jetzt und in Zukunft. Deswegen begrüßen wir das Darlehen der EIB an PWN. Damit setzen wir uns gemeinsam für die künftige Trinkwasserversorgung der Menschen ein.“

Im Mittelpunkt der Investitionen von PWN stehen die Sanierung und Modernisierung von Aufbereitungsanlagen, die Erneuerung von Verteilungsleitungen, Wasserspeichern und ‑reservoirs, Pumpstationen und die nachhaltige Bewirtschaftung von Küstendünen in einer Region, die voraussichtlich vom Klimawandel betroffen sein wird. Dies ist die vierte Finanzierung der EIB an PWN seit 1998. Die letzte wurde im Jahr 2016 unterzeichnet.

PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland N.V. (PWN) ist ein öffentlicher Wasserversorger, dessen alleiniger Anteilseigner die Provinz Nordholland ist. PWN betreibt ein 10 342 Kilometer langes Leitungsnetz mit 811 770 Anschlüssen und versorgt 1,7 Millionen Kundinnen und Kunden, was etwa zehn Prozent des niederländischen Marktes entspricht. Damit ist das Unternehmen der viertgrößte Trinkwasserversorger in den Niederlanden. Das Unternehmen ist für die Trinkwasserversorgung und die Erhaltung der Dünen in der Provinz Nordholland zuständig. Das Wasser wird in Anlagen in Andijk, Bergen, Heemskerk und Wijk aan Zee aufbereitet. PWN hat zudem die Aufgabe, für die Erhaltung der Naturschutzgebiete zwischen Zandvoort und Bergen (mehr als 7 500 Hektar) zu sorgen. Die Dünen im Nationalpark Zuid-Kennemerland und im Dünenreservat Nordholland sind Natura-2000-Schutzgebiete. Sie werden in Einklang mit dem niederländischen Umweltgütesiegel „Barometer Duurzaam Terreinbeheer“ (Gold) für nachhaltige Landschaftspflege bewirtschaftet und ziehen jährlich etwa sechs Millionen Besucherinnen und Besucher an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.pwn.nl.