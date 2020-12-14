© Transdev Sverige

Gemeinsame Finanzierung von Société Générale und MUFG über 1,2 Milliarden schwedische Kronen – 297 neue CO 2 -arme Busse für den internationalen privaten Nahverkehrsbetreiber Transdev

EIB finanziert Beteiligung der Société Générale von 600 Millionen schwedischen Kronen für 145 vollelektrische Volvo-Busse. Beide Banken wollen klimarelevante Projekte stärker fördern

Transdev hat seine erste strukturierte Finanzierung für umweltfreundliche Busse über 1,2 Milliarden schwedische Kronen für einen CO 2 -armen Nahverkehr im schwedischen Göteborg bekannt gegeben. Die Finanzierung wurde mit der Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) und der Société Générale arrangiert und von der Europäischen Investitionsbank (EIB) unterstützt. Damit hat Transdev auf seinem Weg zur Verringerung der CO 2 -Emissionen seiner Fahrzeugflotten einen wichtigen Meilenstein erreicht. Zugleich ist dies eine der ersten strukturierten Finanzierungen für umweltfreundliche Busse in Europa. Mit den 1,2 Milliarden schwedischen Kronen werden 297 Elektrobusse und Biokraftstoff-Busse beschafft, die Transdev ab Dezember 2020 für fünf Konzessionen in Göteborg least.

Im März 2019 sicherte sich Transdev fünf Zehnjahresverträge für den Busbetrieb ab Dezember 2020 in Göteborg, der zweitgrößten schwedischen Stadt. Mit der umweltfreundlichen Busflotte, die ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien oder Biokraftstoffen betrieben wird, kommt Göteborg seinem Ziel näher, den gesamten Stadtverkehr bis 2030 auf Elektrofahrzeuge umzustellen.

Damit Transdev die besten Finanzierungsbedingungen erhält, wird die Beteiligung der Société Générale von der Europäischen Investitionsbank (EIB) finanziert. Mit dieser Vereinbarung erneuern alle drei Banken – die EIB, Société Générale und MUFG – ihre Zusammenarbeit und ihre Zusage, eine nachhaltige Energiewende unserer Gesellschaften zu fördern.

Die EIB wird im Rahmen ihres kürzlich angenommenen Klimabank-Fahrplans bis 2025 die Hälfte ihrer Investitionen für den Kampf gegen den Klimawandel einsetzen. Société Générale hat ihr Ziel bekräftigt, zwischen 2019 und 2023 mit verschiedenen nachhaltigen Finanzierungslösungen (Kredite, Anleihen, Beratung) 120 Milliarden Euro für die Energiewende aufzubringen. Ende September 2020 hatte sie bereits 60 Prozent dieses Ziels erreicht.

MUFG und Société Générale verhalfen Transdev auch zur ersten grünen Leasing-Finanzierung für die Gruppe und legten einen Rahmen für grüne Darlehen fest, der den Grundsätzen für grüne Darlehen der Loan Market Association entspricht. Im Mai 2019 gab MUFG ihr Ziel bekannt, zwischen 2019 und 2030 insgesamt 20 Billionen Yen (etwa 189 Milliarden US-Dollar) an nachhaltigen Finanzierungen bereitzustellen. Mit Finanzdienstleistungen für ihre Kunden will die Gruppe zu einer nachhaltigen Gesellschaft und den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung beitragen.

Robert Bartlett, Leiter des Bereichs Infrastruktur bei MUFG EMEA: „Es hat uns sehr gefreut, Transdev auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft zu helfen. Diese wegweisende Finanzierung ist ein Erfolg für alle Beteiligten und ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man durch Zusammenarbeit neuartige Lösungen finden kann, die unseren Kunden und ihrer Umgebung wirklich helfen. Die Finanzierung umweltfreundlicher Busse profitiert von unserer Erfahrung im Schienenverkehr und im Verkehr insgesamt und wird sich neben unseren diversen Initiativen zur Förderung der Energiewende zu einem wichtigen Bereich für MUFG entwickeln.“

Tanguy de Pompignan, Global Head of Structured Solutions & Leasing bei Société Générale: „Wir sind sehr stolz darauf, dass Transdev bei einer solchen Strukturierung, bei der es um den künftigen Energiemix seiner Flotte geht, auf die Erfahrung der Société Générale vertraut hat. Die Finanzierung steht voll und ganz im Einklang mit der Strategie der Bank und ihrer Partner MUFG und EIB, die Energiewende ihrer Kunden zu ermöglichen und gemeinsam zu einer nachhaltigeren Gesellschaft beizutragen.“

Thomas Östros, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank: „Es freut uns, dass Göteborg mithilfe der EIB-Finanzierung und der Société Générale auf klimafreundliche Verkehrsmittel umsteigt. Mit unserer Unterstützung bei dieser Finanzierung helfen wir sowohl der Umwelt als auch der schwedischen Wirtschaft. Wir freuen uns, als Klimabank der EU gemeinsam mit der Société Générale unsere ehrgeizigen Klimaziele umzusetzen. Projekte wie dieses sind dafür sehr wichtig.“

Mandate:

MUFG Bank und Société Générale fungierten als Co-Arranger, Kreditgeber und Gegenpartei für Absicherungsgeschäfte und berieten Transdev gemeinsam bei der grünen Strukturierung. Société Générale arrangierte und vermittelte außerdem das Leasing und stellte die Mehrwertsteuer-Finanzierung bereit.

Norton Rose Fulbright Paris und die Anwaltskanzlei Hammarskiöld berieten die beiden Co-Arranger und den Leasinggeber bei der Transaktion. Berater von Transdev war die Kanzlei De Gaulle Fleurance & Associés. KPMG AB unterstützte die Kreditgeber in Mehrwertsteuerfragen in Schweden.

Société Générale:

Société Générale ist einer der führenden Finanzdienstleister in Europa. Sie setzt auf ein diversifiziertes und integriertes Bankmodell und kombiniert finanzielle Stärke und ausgewiesene Erfahrung im Bereich der Innovation mit einer Strategie des nachhaltigen Wachstums. Ziel ist es, ein vertrauenswürdiger Partner für die Kunden zu sein, der sich der positiven Veränderung von Gesellschaft und Wirtschaft verpflichtet hat.

Société Générale ist seit mehr als 150 Jahren in der Realwirtschaft tätig. Sie verfügt über eine starke Position in Europa und ist weltweit vernetzt. Mit mehr als 149 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 67 Ländern betreut die Bank täglich 31 Millionen Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Investoren auf der ganzen Welt. Sie bietet ein breites Spektrum an Beratungsdienstleistungen und maßgeschneiderten Finanzlösungen. Die Gruppe ist in drei komplementären Kerngeschäftsfeldern aktiv:

Das französische Privatkundengeschäft umfasst die Marken Société Générale, Crédit du Nord sowie Boursorama. Diese bieten jeweils ein umfangreiches Angebot an Finanzdienstleistungen mit Multichannel-Produkten, die dem neuesten Stand der digitalen Innovation entsprechen

umfasst die Marken Société Générale, Crédit du Nord sowie Boursorama. Diese bieten jeweils ein umfangreiches Angebot an Finanzdienstleistungen mit Multichannel-Produkten, die dem neuesten Stand der digitalen Innovation entsprechen Das Geschäftsfeld Internationales Privatkundengeschäft, Finanz- und Versicherungslösungen für Unternehmen umfasst Netzwerke in Afrika, Russland, Mittel- und Osteuropa sowie spezialisierte Dienstleister, die in ihren Märkten führend sind

umfasst Netzwerke in Afrika, Russland, Mittel- und Osteuropa sowie spezialisierte Dienstleister, die in ihren Märkten führend sind Das Geschäftsfeld Global Banking und Investor Solutions, bietet anerkannte Expertise an wichtigen internationalen Standorten sowie integrierte Lösungen

Société Générale ist in den wichtigsten Nachhaltigkeitsindizes vertreten: DJSI (World und Europe), FTSE4Good (Global und Europe), Euronext Vigeo (World, Europe und Eurozone), vier STOXX ESG Leaders-Indizes und MSCI Low Carbon Leaders Index.

Die Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) gehört zu den weltweit führenden Finanzdienstleistern. MUFG hat ihren Sitz in Tokio und blickt auf eine mehr als 360-jährige Geschichte zurück. Heute unterhält die Gruppe ein globales Netzwerk mit rund 2 700 Standorten in über 50 Ländern. Sie beschäftigt über 180 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist im Firmenkundengeschäft, im Trust Banking und in den Bereichen Wertpapiere, Kreditkarten, Konsumfinanzierung, Vermögensverwaltung und Leasing tätig.

MUFG will sich durch die enge Zusammenarbeit ihrer operativen Gesellschaften als vertrauenswürdigste Finanzgruppe der Welt etablieren. Ziel ist es, flexibel auf alle finanziellen Bedürfnisse der Kunden einzugehen, der Gesellschaft zu dienen und ein gemeinsames und nachhaltiges Wachstum für eine bessere Zukunft zu fördern.

Die Aktien von MUFG sind an den Börsen von Tokio, Nagoya und New York notiert. Weitere Informationen auf mufgemea.com.