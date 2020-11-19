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GOTHENBURG CLEAN URBAN TRANSPORT

Unterzeichnung(en)

Betrag
64.186.507,96 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 64.186.507,96 €
Verkehr : 64.186.507,96 €
Unterzeichnungsdatum
19/11/2020 : 64.186.507,96 €
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Related public register
17/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GOTHENBURG CLEAN URBAN TRANSPORT
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28/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - GOTHENBURG CLEAN URBAN TRANSPORT
Zugehörige Pressemitteilungen
Schwerige: MUFG und Société Générale fördern mit EIB-Unterstützung sauberen Verkehr in Göteborg

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Dezember 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/11/2020
20200246
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GOTHENBURG CLEAN URBAN TRANSPORT
TRANSDEV SVERIGE AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
SEK 655 million (EUR 63 million)
SEK 873 million (EUR 84 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the financing of up to 145 electric buses and associated charging infrastructure in the city of Gothenburg, Sweden.

The project concerns the financing of up to 145 electric buses and associated charging infrastructure in the city of Gothenburg, Sweden.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The manufacturing of rolling stock (buses) and the installation of recharging stations in existing depots do not fall within the scope of the EIA Directive 2011/92/EC amended by Directive 2014/52/EU. Therefore, no environmental impact assessment (EIA) will be required. Due to the nature of this project, no impact on any Natura 2000 areas or other protected sites is expected.

The Promoter - the entity implementing the project - has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
17/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GOTHENBURG CLEAN URBAN TRANSPORT
28/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - GOTHENBURG CLEAN URBAN TRANSPORT
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Zugehörige Pressemitteilungen
Schwerige: MUFG und Société Générale fördern mit EIB-Unterstützung sauberen Verkehr in Göteborg

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GOTHENBURG CLEAN URBAN TRANSPORT
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132099033
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200246
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GOTHENBURG CLEAN URBAN TRANSPORT
Datum der Veröffentlichung
28 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158772108
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20200246
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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17/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GOTHENBURG CLEAN URBAN TRANSPORT
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28/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - GOTHENBURG CLEAN URBAN TRANSPORT
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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