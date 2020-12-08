© IDNOW

Die Mittel fließen in die Forschung, Entwicklung und internationale Expansion von IDnow

Die Finanzierung der Bank der EU wird durch die Investitionsoffensive für Europa ermöglicht

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt eine Wachstumsfinanzierung von 15 Millionen Euro an die deutsche Identitätsprüfungsplattform IDnow. IDnow ist spezialisiert auf sichere Auto- und Video-Fernidentifizierung und elektronische Signaturen. Unternehmen können so schneller und einfacher Kundinnen und Kunden gewinnen und Transaktionen durchführen, ohne dabei gegen die „Know Your Customer“- und Geldwäschevorschriften zu verstoßen. Das Investment fließt vor allem in die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und in die internationale Expansion von IDnow.

Die Finanzierung fällt unter die Europäische Fazilität für Wachstumsfinanzierungen (EGFF), die durch die Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ermöglicht wurde. Die EGFF soll eine Lücke bei Quasi-Eigenkapitalfinanzierungen in Europa schließen. Diese Lücke ist durch strukturelles Marktversagen bei der Bereitstellung von geeignetem Risikokapital für Unternehmen bedingt, die bereits Risikokapital erhalten haben und sich nun in einer späteren Phase befinden. Europäische kleine, mittlere und Midcap-Unternehmen leiden oft unter einer systembedingten Knappheit nicht verwässernder Großfinanzierungen für Wachstumsinvestitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte. Der Nutzen des EFSI besteht in diesem Fall darin, dass er die Risikotragfähigkeit der Bank deutlich verbessert.

Der EFSI ist die tragende Säule der Investitionsoffensive für Europa, bei der die EIB und die Europäische Kommission als strategische Partner zusammenarbeiten. Die EIB trägt mit ihren Krediten dazu bei, die europäische Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen. Daneben gibt es die Europäische Plattform für Investitionsberatung (EIAH), die öffentlichen und privaten Projektträgern hilft, Investitionsprojekte professioneller zu strukturieren.

Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über EFSI sowie Finanzierungen der Bank in Deutschland, führte aus: „IDnow, das zum ersten Mal ein Darlehen der EIB erhält, muss erheblich in seine Forschungs-, Entwicklungs- und Vermarktungsaktivitäten investieren. Dieses Darlehen ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Bank der EU mithilfe der Investitionsoffensive für Europa Innovationen fördern kann, besonders in sensiblen Bereichen wie dem Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Cybersicherheit, die für die EU und ihre Wirtschaft große strategische Bedeutung haben.“

Der Europäische Kommissar für Wirtschaft, Paolo Gentiloni, erklärte: “Da mehr und mehr unserer Interaktionen online stattfinden, ist es wichtiger denn je, dass wir die Datensicherheit und Betrugsprävention stärken. Es ist richtig, dass die Investitionsoffensive für Europa zu diesen Bemühungen beiträgt. Diese Unterstützung wird es der deutschen Plattform IDnow ermöglichen, ihre Dienstleistungen zur digitalen Identitätsüberprüfung von Kunden und Geschäftspartnern auszuweiten. Wir investieren in ein sicheres Wirtschaftsumfeld online, eines der Ziele unserer Strategie für ein digitales Finanzwesen.”

IDnow-CFO Joe Lichtenberger: „Covid-19 hat die Nachfrage nach digitalen Diensten und somit nach unserer ‚Verification as-a-service‘-Lösung in verschiedenen Branchen und Regionen merklich angekurbelt. Die flexible Finanzierung der EIB hilft uns, schneller in die Entwicklung der Plattform zu investieren und die Geschäftschancen zu nutzen. Die EIB ist der ideale Partner, damit wir uns als führender europäischer Anbieter für Identitätsprüfung etablieren können.“

IDnow

Mit seiner Identity Verification-as-a-Service(IVaaS)-Plattform hat sich IDnow zum Ziel gesetzt, die vernetzte Welt sicherer zu machen. Die unmanipulierbare Identitätsüberprüfung wird branchenübergreifend bei Online-Kundeninteraktionen, die ein hohes Maß an Sicherheit erfordern, eingesetzt. Mithilfe von künstlicher Intelligenz zur Kontrolle von Sicherheitsmerkmalen auf Ausweisdokumenten können gefälschte Dokumente aus der ganzen Welt zuverlässig erkannt werden. Potenziell lassen sich so die Identitäten von mehr als sieben Milliarden Kundinnen und Kunden aus 193 verschiedenen Ländern in Echtzeit überprüfen. Neben der Sicherheit steht die einfache Bedienbarkeit im Vordergrund. Auf dem Kundenbewertungsportal Trustpilot wird die IDnow-Technologie mit fünf von fünf Sternen und somit als besonders benutzerfreundlich bewertet.

Das Portfolio von IDnow deckt ein breites Spektrum von Einsatzmöglichkeiten in regulierten Branchen in Europa sowie für neue, digitale Geschäftsmodelle weltweit ab. Die Plattform ermöglicht, dass jede Lösung von IDnow individuell an die regionalen, rechtlichen und geschäftlichen Anforderungen angepasst werden kann.

IDnow wird von den Risikokapitalgebern Corsair Capital, BayBG, Seventure Partner, G+D Ventures und einem Konsortium renommierter Business Angels unterstützt. Zu seinen über 250 Kunden zählen führende internationale Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie die Bank of Scotland, BNP Paribas, Commerzbank, eventim, Raisin, solarisBank, Telefonica Deutschland, UBS und Western Union sowie Fintechs wie Fidor, N26, smava und wefox.