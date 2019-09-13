Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

IDNOW (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 15.000.000 €
Dienstleistungen : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/12/2020 : 7.500.000 €
3/12/2020 : 7.500.000 €
Andere Links
Related public register
26/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IDNOW (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB vergibt 15 Millionen Euro an IDnow

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Januar 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2020
20190650
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IDNOW (EGFF)
IDNOW GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 48 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

IDnow provides remote secure auto and video identification and electronic signature services. This enables companies to acquire customers and manage transactions faster and easier, while complying with regulations such as Know Your Client (KYC) and Anti-Money Laundering (AML). The investment will primarily support research and development (R&D) activities as well as the international growth of the company.

IDnow is an innovative growth stage company, which plans to scale up its activity by reaching new clients and continuously improving its technology and solutions. The EIB financing will support the company in its R&D investments as well as its international expansion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA).

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and thus is not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project.

Weitere Unterlagen
26/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IDNOW (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB vergibt 15 Millionen Euro an IDnow

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IDNOW (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
26 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123926872
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190650
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
26/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IDNOW (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Andere Links
Übersicht
IDNOW (EGFF)
Datenblätter
IDNOW (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB vergibt 15 Millionen Euro an IDnow

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB vergibt 15 Millionen Euro an IDnow
Andere Links
Related public register
26/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IDNOW (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen