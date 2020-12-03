© Bizay

Darlehen wird Wachstum und Marktdurchdringung des portugiesischen Unternehmens in Portugal, Europa und Lateinamerika steigern

Mehr als 120 hochqualifizierte Arbeitsplätze in den kommenden vier Jahren

Mittel werden im Rahmen der Europäischen Fazilität für Wachstumsfinanzierungen (EGFF) bereitgestellt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Darlehen von 20 Millionen Euro an das portugiesische Software-Unternehmen Bizay, um sein FuE-Programm und seinen Fahrplan für die Produktentwicklung zu finanzieren. Einer der Schwerpunkte von Bizay wird seine technologiebasierte B2B-Marktplattform für maßgeschneiderte Produkte für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) wie Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Hotels oder Kleinunternehmen sein. Die Finanzierungsvereinbarung wird auch zur Beschäftigung in Portugal beitragen – ein wesentlicher Faktor für die wirtschaftliche Erholung der EU nach der Coronapandemie. EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix und José Salgado, CGO von Bizay, gaben die Vereinbarung heute auf dem Web Summit bekannt.

Diese Vereinbarung steht in Einklang mit der Strategie der Europäischen Kommission, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und Innovationen bei digitalen Technologien zu fördern. Bizay kann auf diese Weise seine Wachstums- und geografischen Expansionspläne umsetzen und will in den kommenden vier Jahren in Portugal mehr als 120 Arbeitsplätze im den Bereichen Technologie und Geschäftsentwicklung schaffen.

Die B2B-Marktplattform von Bizay deckt über 20 Länder von Europa bis nach Lateinamerika ab und bietet eine breite Palette auf den jeweiligen Unternehmensbedarf abstimmbarer Produkte. Zu nennen sind hier Werbegeschenke ebenso wie Werbeartikel, Verpackungen, Visitenkarten und Broschüren aller Art. Mithilfe der Finanzierung der Bank der EU kann das Unternehmen alle Schritte der Lieferkette digitalisieren und so kosten- und zeiteffizienter gestalten. Es verwendet auf künstlicher Intelligenz beruhende Technologien wie modernste maschinelle Lernalgorithmen für die Automatisierung von Ausschreibungen für Online-Marketing und verbessert damit die generelle Marketingeffizienz. Außerdem kann sich dank des Geschäftsmodells von Bizay ein ganzes Ökosystem kleiner Unternehmen und von Betrieben im verarbeitenden Gewerbe miteinander verbinden und voneinander profitieren. Diese Unternehmen haben Zugang zu einer breiten Palette maßgeschneiderter Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen, die sonst für Kleinbetriebe sehr kostspielig sind. Auch die Lieferzeiten sind kurz.

Die EIB wird die aktuellen Technologieentwicklungen von Bizay weiter unterstützen. Dazu zählen Initiativen, die Lernmodelle einsetzen, um künftige Verkehrslasten vorherzusagen, und künstliche Intelligenz, um die Bündelung der Bestellungen zu verbessern und die Produktionskosteneffizienz zu steigern.

Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Portugal: „Der Web Summit ist die ideale Gelegenheit, um die EIB-Finanzierung für Bizay bekanntzugeben und die Unterstützung der Bank der EU für den digitalen und den innovationsorientierten Sektor in Portugal zu unterstreichen. Es handelt sich hier um ein sehr wichtiges Projekt, das die Wettbewerbsfähigkeit eines führenden portugiesischen Software-Unternehmens verbessern wird. Außerdem zeigt es, dass die EIB Innovation, Digitalisierung und die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze in Europa gezielt fördert – Schlüsselelemente für eine solide und alle einschließende Erholung nach der Coronakrise, die eine der Hauptprioritäten der EIB ist.“

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni: „Durch die Investitionsoffensive für Europa kann das portugiesische Software-Unternehmen seine Lieferkette weiter digitalisieren. Und was noch besser ist: Es wird dabei über 120 hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Dieses Projekt ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Europa durch innovative digitale Technologien Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung fördern will.“

José Salgado, Mitbegründer und CGO von Bizay: „Wir sind sehr stolz darauf, dass die EIB in der nächsten Phase unserer Reise unser Partner ist. Mit der Unterstützung durch die EIB können wir unser FuE-Programm weiterentwickeln. Wie werden vor allem in unsere Technologie auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz investieren, die Hersteller aus der Industrie mit mehr als einer Million kleiner und mittlerer Unternehmen in 21 Ländern verbindet. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, die führende technologiebasierte B2B-Marktplattform für alle nach Kundenwünschen gestalteten Produkte zu werden.“

Diese Venture-Debt-Operation fällt unter die Europäische Fazilität für Wachstumsfinanzierungen (EGFF); es handelt sich um ein Programmdarlehen mit einer Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). Durch diese Garantie kann die EIB-Gruppe verstärkt Investitionen fördern, die zu Innovation, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung beitragen. Über den EFSI, den die EIB 2016 unter dem Juncker-Plan eingerichtet hat, konnten bisher mehr als zwei Milliarden Euro für Projekte in Bereichen wie Robotik, künstliche Intelligenz und Biomedizin bereitgestellt werden. Die Venture-Debt-Finanzierungen der EIB sind für Unternehmen in Europa vorgesehen, die bis zu 3 000 Mitarbeiter beschäftigen und in den Bereichen Biotechnologie und Gesundheitswissenschaften, Software und IKT, Maschinenbau und Automatisierung oder auch erneuerbare Energien und saubere Technologien tätig sind.

Die Venture-Debt-Finanzierungen der Europäischen Investitionsbank und die Investitionsoffensive für Europa

Mit ihrem Venture-Debt-Produkt unterstützt die EIB Start-ups und wachstumsstarke innovative Unternehmen in Spitzentechnologiesektoren. Dabei verbindet sie die Vorteile eines langfristigen Darlehens mit einem Vergütungsmodell, das an den Unternehmenserfolg geknüpft ist. Venture-Debt-Finanzierungen stärken das wirtschaftliche Eigenkapital des Darlehensnehmers, ohne die Anteile der bestehenden Anleger zu verwässern. Die EIB entwickelte das Produkt vor vier Jahren, um auf Marktbedürfnisse einzugehen. Diese Finanzierungen sind durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), die finanzielle Säule der Investitionsoffensive für Europa, abgesichert.

Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ist das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa. Er stellt Garantien für Erstverluste, sodass die EIB deutlich risikoreichere Projekte finanzieren kann. Die Projekte und Vereinbarungen, deren Finanzierung im Rahmen des EFSI bisher genehmigt wurde, haben bis jetzt Investitionen in Höhe von 535,4 Milliarden Euro mobilisiert.

Hintergrundinformationen

Bizay

Bizay wurde 2013 gegründet und ist derzeit eines der führenden portugiesischen Technologie-Start-ups. Es verfügt über eine einzigartige differenzierte Plattform für die Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen für KMU und Fachleute. Bizay will „Amazon“ für kleine und mittlere Unternehmen werden, um den Bedarf dieser Unternehmen an auf sie abgestimmten Produkten wie Merchandising, Verpackungen und Verbrauchsmaterialien, Geschäftszubehör, Dekorationen und Dienstkleidung zu decken – in professioneller Qualität und zu einem Bruchteil der Kosten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Portugal und zählt mehr als eine Million KMU in 21 Ländern zu seinen Kunden. Es betreibt drei Produktionszentren in Europa, Brasilien und Nordamerika.

Web Summit

Der Web Summit ist eine Technologiekonferenz in Lissabon, an der jährlich 70 000 Besucherinnen und Besucher teilnehmen. Er gilt als eine der wichtigsten Technologieveranstaltungen weltweit.