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BIZAY (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 20.000.000 €
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/10/2020 : 10.000.000 €
30/10/2020 : 10.000.000 €
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28/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIZAY (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: Web Summit - EIB-Darlehen von 20 Millionen Euro an Bizay für FuE-Programm und Produktentwicklung fördert Beschäftigung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/10/2020
20200202
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BIZAY (EGFF)
BINARY SUBJECT SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 41 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Bizay is a Portuguese company that has developed a tech-based B2B marketplace for customised product, leveraging on the idle capacity of its production partners.

The proposed EIB venture debt financing will help the Promoter develop further software modules for its marketplace platform including through the further development and deployment of artificial intelligence technologies already in use by the company in some key business areas. The EIB financing would also aim to support the Promoter's growth strategy and geographical diversification.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities do not fall under the annexes of the EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory environmental impact assessments. The activities included in the scope of the project will be performed in existing buildings and are not expected to have any relevant environmental impact.

The project Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
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Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: Web Summit - EIB-Darlehen von 20 Millionen Euro an Bizay für FuE-Programm und Produktentwicklung fördert Beschäftigung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIZAY (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133402525
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200202
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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28/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIZAY (EGFF)
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BIZAY (EGFF)
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Portugal: Web Summit - EIB-Darlehen von 20 Millionen Euro an Bizay für FuE-Programm und Produktentwicklung fördert Beschäftigung

Aktuelles und Storys

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BIZAY (EGFF)
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©Bizay

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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