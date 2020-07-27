©Mercedes Landete/ Shutterstock

Finanzierung der EIB-Gruppe ist Teil ihres Soforthilfepakets für europäische Unternehmen in der Pandemie

Ein Teil der Mittel ist durch die Investitionsoffensive für Europa besichert

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) und die Banco Santander Consumer Portugal (BSCP) unterstützen gemeinsam von der Coronakrise betroffene kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Midcap-Unternehmen in Portugal. Die Bank der EU und die BSCP haben zwei Vereinbarungen unterzeichnet, um 587 Millionen Euro als Liquiditätshilfe und zur Finanzierung von Investitionen in einer kritischen Zeit bereitzustellen.

Die beiden Vereinbarungen betreffen die Beteiligung der EIB-Gruppe an der ersten Verbriefung von Autokrediten durch die BSCP. Dies hat für die BSCP eine Kapitalentlastung zur Folge, und die Mittel sind zum Teil für die Anschaffung weniger umweltschädlicher Fahrzeuge durch KMU bestimmt. Es handelt sich hierbei um eine der ersten STS-Verbriefungen (einfache, transparente und standardisierte Verbriefungen), die seit Inkrafttreten der neuen EU-Verordnung im vergangenen Jahr auf dem portugiesischen Markt begeben wurden.

Die EIB wird mehrere Tranchen der Anleihe im Umfang von 489,4 Millionen Euro zeichnen. Außerdem wird der Europäische Investitionsfonds (EIF), die auf KMU-Finanzierungen spezialisierte Tochtergesellschaft der EIB-Gruppe, der BSCP eine Garantie in Höhe von 97,6 Millionen Euro für den einbehaltenen Teil mehrerer Tranchen stellen. Ein Teil dieser Mittel wird durch die Investitionsoffensive für Europa besichert. Auf diese Weise kann die EIB-Gruppe mehr Darlehen für Investitionsprojekte vergeben, die aufgrund ihrer Struktur oder Art ein höheres Risikoprofil aufweisen.

Angesichts der Coronakrise ist es in Portugal unbedingt notwendig, kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Finanzierungen zu ermöglichen. Nur so können die industrielle Tätigkeit und Arbeitsplätze in diesem Land erhalten werden, in dem auf KMU etwa 77 Prozent der Gesamtbeschäftigung entfallen. Aufgrund der beiden Vereinbarungen zwischen EIB-Gruppe und BSCP können Unternehmen in zahlreichen Sektoren der portugiesischen Wirtschaft unterstützt werden.

Beide Operationen sind Teil der Initiativen der EIB-Gruppe, die im März als Sofortreaktion auf die Coronakrise eingeleitet wurden. Die EIB-Gruppe hat auch außerordentliche Maßnahmen ergriffen, um ihre Verfahren zu beschleunigen und ihre internen Grundsätze flexibler zu gestalten. So kann sie unter anderem ihre Unterstützung so schnell wie möglich bereitstellen und Aufwendungen finanzieren, die sie normalerweise nicht decken würde, wie zum Beispiel die Betriebskosten europäischer Unternehmen. Portugiesische Unternehmen, die Mittel der EIB-Gruppe erhalten, können somit nicht nur Investitionen, sondern auch ihren Betriebskapitalbedarf finanzieren.

Emma Navarro, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Portugal: „Die rasche Mobilisierung von Mitteln für KMU und Midcaps nach den tief greifenden Auswirkungen der Coronakrise ist für die EIB absolut vorrangig. Wir haben unsere Tätigkeit auf die neue Situation abgestimmt und gezielte Maßnahmen ergriffen, um den dringendsten Bedarf europäischer Unternehmen zu decken. Wir freuen uns, gemeinsam mit der BSCP portugiesische Unternehmen zu unterstützen und gleichzeitig die Entwicklung des Verbriefungsmarktes in Portugal zu fördern. Wir werden weiterhin alles in unserer Macht Stehende tun, um die Erholung der portugiesischen Wirtschaft voranzutreiben.“

Valdis Dombrovskis, Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission für das Ressort „Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen“: „Mehr als drei Viertel aller Arbeitsplätze in Portugal entfallen auf kleine und mittlere Unternehmen. Wir müssen daher alles tun, um diese Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten zu schützen. Die Europäische Kommission und die Europäische Investitionsbank-Gruppe werden gemeinsam den KMU helfen, diese herausfordernden Zeiten zu überstehen und sich von den verheerenden Folgen der Coronakrise zu erholen.“

Nuno Zigue, CEO der Banco Santander Consumer Portugal: „Für die Wirtschaft und Beschäftigung in Portugal ist es unerlässlich, dass sich KMU und Midcaps von dieser Pandemie erholen. Angesichts der aktuellen extremen Umstände ist der Zugang zu Finanzierungen absolut entscheidend für Unternehmen. Die Banco Santander Consumer Portugal ist stolz darauf, gemeinsam mit der EIB-Gruppe an diesen Maßnahmen mitzuwirken. Mit der ABS-Struktur verfolgen wir ein zweifaches Ziel: Wir wollen eine Kapitalentlastung erreichen und mehr Finanzierungen bereitstellen. Und diese Verbriefung von Fahrzeugkrediten ist ein Novum am portugiesischen Markt.“

Die Antwort der EIB auf Covid-19

Die EIB-Gruppe spielt eine Schlüsselrolle im direkten Kampf gegen die Coronakrise. Sie unterstützt die europäischen Bemühungen, die Ausbreitung der Pandemie zu bremsen sowie eine Behandlung und einen Impfstoff für die Krankheit zu entwickeln. Deswegen räumt die Bank der EU allen Investitionsvorhaben im Gesundheitswesen und allen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen, die sich auf diese Ziele konzentrieren, Vorrang ein. Das Projektportfolio der EIB zur Förderung von grundlegender Gesundheitsinfrastruktur und von Investitionen in Forschung und Entwicklung im Gesundheitssektor in der Europäischen Union hat derzeit ein Volumen von etwa sechs Milliarden Euro. Darüber hinaus hat die EIB vor Kurzem mit der Weltgesundheitsorganisation eine Vereinbarung unterzeichnet, um die Zusammenarbeit beider Einrichtungen auszubauen und gemeinsam die Gesundheitssysteme der von der Pandemie am stärksten betroffenen Länder zu stärken.

Zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Krise in Europa und im Rahmen des Maßnahmenpakets, mit dem die EU auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie reagiert, billigte der Europäische Rat am 23. April die Einrichtung eines Paneuropäischen Garantiefonds als Antwort der EIB-Gruppe auf Covid-19. Schwerpunkt des Fonds mit einem Volumen von 25 Milliarden Euro ist die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen in der gesamten EU. Der Fonds soll Schätzungen zufolge zusätzliche Finanzierungen von bis zu 200 Milliarden Euro ermöglichen.

Im März kündigte die EIB-Gruppe mit genau diesem Ziel ein Paket von Soforthilfemaßnahmen an. Im Rahmen dieses ersten Hilfspakets bietet die EIB ein Programm zum Ankauf von Asset-Backed Securities (ABS) an, mit dem die Banken das Risiko ihrer KMU-Kreditportfolios auf die EIB übertragen können. Auf diese Weise sollen zehn Milliarden Euro mobilisiert werden. Die Bank der EU ist auch dabei, gemeinsam mit der Europäischen Kommission entwickelte Finanzierungsinstrumente anzupassen, um zusätzliche Finanzierungen von bis zu zehn Milliarden Euro für europäische KMU und Midcap-Unternehmen zu ermöglichen. Der EIF, die auf Risikokapital spezialisierte Tochtergesellschaft der EIB-Gruppe, bietet spezielle, von der Europäischen Union abgesicherte Garantien für Finanzintermediäre, um damit bis zu acht Milliarden Euro zu mobilisieren.

Ausführliche Informationen über die von EIB und EIF angebotene Unterstützung finden Sie auf der folgenden Website: www.eib.org/covid-19.

Die Banco Santander Consumer Portugal (BSCP) ist eine führende Verbraucherkreditgesellschaft, die in Portugal Fahrzeug- und Konsumgüterkredite vergibt. Die BSCP ist Teil der Santander Consumer Finance, die wiederum zu Santander gehört, einer der größten Finanzgruppen der Welt