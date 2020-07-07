© Bank of Georgia

EIB-Gruppe unterzeichnet eine Garantievereinbarung im Rahmen der KMU-Garantiefazilität von InnovFin. Dadurch kann die Bank of Georgia Darlehen von bis zu 60 Millionen Euro an KMU vergeben.

Auf diese Weise sollen über 100 Unternehmen einen besseren Zugang zu Finanzierungen erhalten – insbesondere Unternehmen, die von der Covid-19-Krise betroffen sind.

Dies ist die dritte Operation der EIB-Gruppe im Rahmen der KMU-Garantiefazilität von InnovFin in Georgien.

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (die aus der EIB und dem EIF besteht) und die Bank of Georgia haben eine Garantievereinbarung über höchstens 60 Millionen Euro unterzeichnet, die unter die KMU-Garantiefazilität von InnovFin fällt. Die InnovFin-Garantie deckt 50 Prozent jedes Darlehens ab, das von der Bank of Georgia ausgezahlt wird. Die Zielgruppen sind kleine und mittlere Unternehmen sowie Midcap-Unternehmen, die Investitionen und Betriebskapital benötigen, um Aktivitäten in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation zu finanzieren. Diese Operation fällt unter die EU4Business-Initiative.

Darüber hinaus deckt die Garantie als Reaktion auf die Corona-Pandemie auch 80 Prozent der Darlehen ab, die die Bank of Georgia an KMU und Midcaps vergibt, die von der Covid-19-Krise betroffen sind. Auf diese Weise können sie ihren Betriebskapitalbedarf decken.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Georgien: „Die Finanzierungen der Bank der EU sollen die Lebensqualität der Menschen in Georgien verbessern und zu einer innovativeren und umweltfreundlicheren Wirtschaft beitragen, die enge Verbindungen mit der EU hat. Ein Schlüsselelement der Reaktion der EIB-Gruppe auf die Covid-19-Krise ist es, das wirtschaftliche Wohlergehen kleinerer innovativer Unternehmen zu fördern. An dieser Operation sind sowohl die EIB-Gruppe als auch ein gut etablierter Partner beteiligt – die Bank of Georgia. Ermöglicht wird die Operation durch neue Merkmale der KMU-Garantiefazilität von InnovFin. Dadurch kann der EIF bessere Bedingungen für Garantien und Rückbürgschaften bieten. Dies wiederum veranlasst zwischengeschaltete Finanzinstitute dazu, KMU und Midcaps, die von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie betroffen sind, Betriebskapitalfinanzierungen zur Verfügung zu stellen.“

Archil Gachechiladze, CEO der Bank of Georgia: „Ich freue mich über die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Bank of Georgia und der EIB-Gruppe im Rahmen der InnovFin-Garantiefazilität. Dadurch können wir den georgischen Kleinst-, Klein- und Mittelbetrieben sowie Midcaps, die in Forschung und Entwicklung und in die Digitalisierung investieren und innovationsorientiert sind, bessere Finanzdienstleistungen anbieten. Instrumente wie die InnovFin-Garantiefazilität sind entscheidend, um die Unternehmen des Landes zu modernisieren und ihre Standards an Best Practice in Europa anzugleichen. Als Finanzintermediär freuen wir uns – vor allem angesichts der jüngsten Entwicklungen bei der weltweiten Corona-Pandemie –, dass wir Mittel an zukunftsorientierte georgische Unternehmen vergeben können und dass unser Portfolio trotzdem solide bleibt. Ich möchte der EIB-Gruppe für ihre Unterstützung danken und hoffe auf eine weitere gute Zusammenarbeit.“

Carl Hartzell, EU-Botschafter in Georgien: „Kleine und mittlere Unternehmen sind entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung Georgiens – und viele von ihnen wurden durch die Coronakrise schwer getroffen. Ich freue mich sehr, dass die Europäische Union über ihre Bank, die EIB, diesen Unternehmen den Zugang zu Finanzierungen erleichtern konnte, damit sie die aktuellen Herausforderungen bewältigen und weiter auf Innovation und Entwicklung für die Zukunft setzen können.“

Hintergrundinformationen:

InnovFin:

Das Produkt InnovFin – Garantien für KMU gehört zu der Initiative „InnovFin – EU-Mittel für Innovationen“, die im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizont 2020 der EU entwickelt wurde. Auch Georgien kommt für diese Initiative in Betracht. Über InnovFin werden Garantien und Rückgarantien für Fremdkapitalfinanzierungen zwischen 25 000 Euro und 7,5 Millionen Euro bereitgestellt. Das erleichtert innovativen kleinen und mittleren Unternehmen sowie kleinen Midcap-Unternehmen (weniger als 499 Beschäftigte) den Zugang zu Kapital. Das Produkt wird vom EIF verwaltet und von Banken und anderen Finanzinstituten in den EU-Mitgliedstaaten und assoziierten Staaten eingesetzt. Ein Teil der Verluste, die den zwischengeschalteten Instituten bei Fremdkapitalfinanzierungen im Rahmen der Fazilität entstehen, ist durch die EU und den EIF abgesichert.

EU4Business:

EU4Business ist eine Initiative der EU für KMU in den sechs Ländern der Östlichen Partnerschaft (Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Moldau und Ukraine). Sie hilft den Unternehmen bei der Finanzierung ihrer Wachstumspläne und soll die Wirtschaft ankurbeln. Umgesetzt wird die Initiative von der EIB in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, die außerhalb der EU tätig sind. Zu nennen ist hier vor allem die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Alle EU-Aktivitäten zur Förderung von KMU in den Ländern der Östlichen Partnerschaft fallen unter EU4Business. Die EIB-Gruppe stärkt gemeinsam mit der Europäischen Union die wirtschaftliche Entwicklung der Länder, die Assoziierungsabkommen mit der EU geschlossen haben – Georgien, Moldau und die Ukraine. Zu diesem Zweck bietet sie KMU in diesen drei Ländern gezielte finanzielle und technische Unterstützung.

Die Bank of Georgia:

Die JSC Bank of Georgia ist die führende georgische Bank mit einem Marktanteil von 35,9 Prozent (gemessen an der Bilanzsumme), 35,6 Prozent (gemessen an den Gesamtausleihungen) und 35,4 Prozent (gemessen an den Kundeneinlagen). Die Bank bietet eine breite Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Privatkundengeschäft, Firmenkundengeschäft und Investment Banking. Zum 31. März 2020 hatte die Bank of Georgia rund 2,5 Millionen Kundenkonten und unterhielt eines der größten Vertriebsnetze in Georgien: 228 Zweigstellen, das größte Bankautomatnetz des Landes mit 939 Geldautomaten, 3 183 Express-Bezahlterminals (Self Service) und eine alle Dienste bietende Remote-Banking-Plattform sowie ein modernes Call-Center. Über ihre Mutterbank, die Bank of Georgia Group PLC, die Teil des FTSE-250-Index ist, notiert die Bank of Georgia im Hauptsegment der Londoner Börse. Die Bank of Georgia verfügt über Bonitätseinstufungen internationaler Ratingagenturen: Moody’s: „Ba3/Ba2“ (Fremd- und Landeswährung), Ausblick: „stabil“; Fitch: „BB-/B“ (lang- und kurzfristiges Emittentenausfallrating), Ausblick: „negativ“.