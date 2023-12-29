Der EIB-Kredit von 50 Mio. Euro erleichtert Kleinbetrieben den Zugang zu günstigen Finanzierungen

Mindestens 30 Prozent der Mittel fließen in grüne Investitionen

Komplettiert wird der Kredit durch das Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem, das die Bundesregierung unter der Internationalen Klimaschutzinitiative finanziert

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der EU, hat einen Kreditvertrag über 50 Millionen Euro mit der Bank of Georgia unterzeichnet, um kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Midcap-Unternehmen zu unterstützen. Damit trägt sie zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung und zu nachhaltigem Wachstum bei.

Mindestens 30 Prozent der Mittel sind für grüne Investitionen bestimmt. Die Bank of Georgia leitet damit erstmals einen EIB-Kredit mit thematischer Ausrichtung weiter. Der Kredit wird durch das Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem ergänzt, das die Bundesregierung unter der Internationalen Klimaschutzinitiative finanziert.

Ausgereicht wird der Kredit von der EIB Global, dem Geschäftsbereich der EIB für Projekte außerhalb der EU. Es handelt sich um die erste Tranche eines Kreditprogramms der EIB von 120 Millionen Euro, das über 160 Firmen zugutekommen und mehr als 14 000 Arbeitsplätze sichern soll. Die Bank of Georgia wird einen Betrag in gleicher Höhe aus eigenen Mitteln beisteuern.

Der Kredit verbessert den Zugang zu günstigen langfristigen Finanzierungen. Die Möglichkeit, Mittel in Landeswährung abzurufen, schützt Firmen vor Wechselkursrisiken. Der Kredit trägt zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung unter dem Wirtschafts- und Investitionsplan der EU für die Östliche Partnerschaft bei. Diese Flaggschiff-Initiative soll 80 000 KMU unter die Arme greifen. Die Finanzierung ist Teil des Beitrags, den die EIB auf eigenes Risiko zu den Zielen des Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung plus (EFSD+) leistet.

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in Georgien: „Wir freuen uns, gemeinsam mit der Bank of Georgia, einer der führenden Banken des Landes, und der EU kleine Unternehmen zu unterstützen – sie sind das Rückgrat der Wirtschaft. Der Kredit, von dem ein erheblicher Teil in grüne Finanzierungen fließt, unterstreicht unser Engagement als Team Europa für grünes Wachstum in Georgien.“

Paweł Herczyński, EU-Botschafter in Georgien: „Der Wirtschafts- und Investitionsplan der EU für die Östliche Partnerschaft ist das Herzstück der Zusammenarbeit zwischen der EU und Georgien in den kommenden Jahren. Er setzt ehrgeizige Ziele und benennt wichtige Flaggschiff-Initiativen wie unsere Hilfe für 80 000 georgische KMU. Die EU freut sich über den heutigen Kreditvertrag, der grüne Investitionen, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung fördert. Diese Investitionen sind entscheidend für die Entwicklung und die Krisenfestigkeit der Wirtschaft und Gesellschaft des Landes. Mit diesen Prioritäten – einer chancengerechteren und grüneren Wirtschaft – als Leitplanken weisen wir Georgien den Weg in die EU.“

Archil Gachechiladze, CEO der Bank of Georgia: „Wir wissen die anhaltende Unterstützung der EIB für die Bank of Georgia und für georgische Unternehmen sehr zu schätzen. Diese Finanzierung mit besonderem Fokus auf grünen Investitionen ist ein weiterer wichtiger Schritt hin zu einer nachhaltigen Entwicklung unserer Wirtschaft. Georgien ist seit Kurzem EU-Beitrittskandidat – das ist ein bedeutender Meilenstein, der das Vertrauen der Unternehmen weiter stärkt. Umso bedeutsamer ist in diesem Zusammenhang die tatkräftige Unterstützung der internationalen Finanzierungsinstitutionen, unserer Partner. Wir freuen uns auf viele weitere erfolgreiche Projekte mit der EIB in der Zukunft.“

Hintergrundinformationen

Die EIB und die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Vorhaben, die den Zielen der EU entsprechen, und unterstützt Projekte in vier Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie trägt zu den drei übergeordneten Prioritäten der EU bei: dem europäischen Grünen Deal, Global Gateway und der Strategie für Beschäftigung und intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. Im Team Europa fördert die EIB Global zusammen mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft tragfähige, fokussierte Partnerschaften und arbeitet dabei eng mit anderen multilateralen Entwicklungsbanken zusammen. Über Büros in aller Welt bringt sie die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB in Georgien

Die EIB fördert seit 2007 die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Georgien. Mit über zwei Milliarden Euro ist sie in mehreren Sektoren engagiert, unter anderem Infrastruktur, grüne Energie, Wasser- und Abwasserversorgung und kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die Bank arbeitet im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik, der Östlichen Partnerschaft und anderer bilateraler Vereinbarungen.

Die Bank der EU ist einer der wichtigsten institutionellen Geldgeber für den georgischen Finanzsektor bei der KMU-Förderung. Über 400 Millionen Euro stehen für die Finanzierung von KMU im Land bereit. Dabei arbeitet die EIB mit derzeit sieben Partnerbanken zusammen. Die Bank hat Unternehmen da, wo der Bedarf am dringendsten war, verstärkt unterstützt und mehr als 160 Millionen Euro zu vergünstigten Bedingungen vergeben, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie abzufedern. Die EIB fährt auch zwei Portfolioteilgarantie-Programme in Georgien, um in Partnerschaft mit dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) die Risiken bei Finanzierungen für förderfähige KMU mit Partnerinstituten zu teilen. Die Portfoliogarantien der EIB-Gruppe sichern KMU-Kredite von über 380 Millionen Euro ab. In den vergangenen zwei Jahren wurden fünf Technische-Hilfe-Projekte durchgeführt, um die Kapazität der Partnerbanken zu verbessern. Eine neue Generation von Technische-Hilfe-Projekten steht schon in den Startlöchern.

Das Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem der EIB

Die technische Hilfe, die den Kredit ergänzt, wird unter dem Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem der EIB geleistet. Finanziert wird das Programm von der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) im Auftrag des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Es ist ein gemeinsamer Beitrag des BMWK und der EIB zur Arbeit der NDC-Partnerschaft, insbesondere der Initiative Readiness Support For Greening Central Banks.