Finanzierung mit der Bank Respublika soll kleineren Unternehmen den Kreditzugang erleichtern

Mittel werden von der EIB Global unter ihrer 100 Mio. Euro schweren MSME Outreach Initiative für den Südkaukasus vergeben

Projekt fördert unter dem EU-Wirtschafts- und Investitionsplan für die Östliche Partnerschaft eine nachhaltige, innovative, grüne und wettbewerbsfähige Wirtschaft in Aserbaidschan

Die EIB Global, bei der Europäischen Investitionsbank (EIB) für Projekte außerhalb der EU zuständig, hat mit der Bank Respublika ein Darlehen über zehn Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel sollen an kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) in Aserbaidschan weitergeleitet werden und die finanzielle Teilhabe fördern. So kann die Bank Respublika zinsgünstige Kredite auch in Landeswährung an kleinere Unternehmen vergeben, für mehr Investitionen, Wachstum und Beschäftigung.

Die Finanzierung ist Teil der MSME Outreach Initiative (KKMU-Initiative) für den Südkaukasus, mit der die EIB kleineren Unternehmen den Kreditzugang erleichtern will. Die Initiative stärkt den Wettbewerb im Bankensektor und sorgt dafür, dass mehr und bessere Kredite für kleinere Unternehmen angeboten werden. Unter dem Strich soll sie rund 26 500 Jobs im Südkaukasus schaffen oder sichern, über den Privatsektor das Wachstum ankurbeln und die soziale Teilhabe fördern.

Das Projekt trägt zu den Zielen des EU-Wirtschafts- und Investitionsplans für die Östliche Partnerschaft bei und fällt unter die Flaggschiff-Initiative für 25 000 KKMU in Aserbaidschan.

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in Aserbaidschan: „Die EIB freut sich, kleinere Unternehmen in Aserbaidschan zu unterstützen. In Partnerschaft mit der Bank Respublika stärken wir über das Darlehen die finanzielle Teilhabe dieser Unternehmen, sodass sie mehr zur Wirtschaft beitragen können. Damit fördern wir eine diversifizierte, nachhaltige und innovative Wirtschaft, ganz im Sinne des EU-Wirtschafts- und Investitionsplans für das Land.“

Gert Jan Koopman, Generaldirektor Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen bei der Europäischen Kommission: „Mit Blick auf die Umsetzung des Wirtschafts- und Investitionsplans in Aserbaidschan legt die EU einen starken Fokus auf kleinste, kleine und mittlere Unternehmen. In Zusammenarbeit mit internationalen Finanzinstitutionen hat die EU bereits beträchtliche Investitionen ermöglicht, die spürbare Verbesserungen für die Menschen und Gemeinschaften in dem Land bringen. Das heute unterzeichnete Darlehen ist eine willkommene Erinnerung daran, wie wir den Wirtschafts- und Investitionsplan weiter umsetzen können – indem wir diejenigen Unternehmen unterstützen, die das Fundament jeder Volkswirtschaft bilden.“

Tariyel Ismayilov, CEO der Bank Respublika: „Wir sind stolz, dass wir ein Schlüsselpartner der EIB in Aserbaidschan sind. Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung ist ein weiterer Vertrauensbeweis einer internationalen Finanzinstitution für die Stabilität unseres Bankensystems und die Zuverlässigkeit der Bank Respublika. Die Mittel erlauben uns, die Realwirtschaft stärker mit Krediten zu unterstützen. Das hat für uns oberste Priorität und gilt besonders für kleine und mittlere Unternehmen, die das Unternehmertum im Land stärken.“

Hintergrundinformationen

Die EIB und die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Zielen der EU beitragen, und unterstützt Projekte in vier Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie trägt zu den drei übergeordneten Prioritäten der EU bei: dem europäischen Grünen Deal, Global Gateway und der Strategie für Beschäftigung und intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. Im Team Europa fördert die EIB Global zusammen mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft tragfähige, fokussierte Partnerschaften und arbeitet dabei eng mit anderen multilateralen Entwicklungsbanken zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB in Aserbaidschan

Die EIB ist seit 2014 in Aserbaidschan tätig und hat dort bislang rund 48 Millionen Euro investiert. Sie folgt dabei der Global-Gateway-Strategie der Europäischen Union und dem EU-Wirtschafts- und Investitionsplan für die Östliche Partnerschaft