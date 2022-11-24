Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
MSME OUTREACH INITIATIVE - CAUCASUS

Unterzeichnung(en)

Betrag
52.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Georgien : 10.000.000 €
Aserbaidschan : 12.000.000 €
Armenien : 30.500.000 €
Durchleitungsdarlehen : 52.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/02/2026 : 2.000.000 €
12/11/2024 : 2.500.000 €
29/12/2022 : 10.000.000 €
4/03/2024 : 10.000.000 €
17/07/2024 : 12.000.000 €
20/09/2024 : 16.000.000 €
Zugehörige Pressemitteilungen
Aserbaidschan: EIB Global und Bank Respublika unterzeichnen 10-Mio.-Euro-Darlehen zur Weiterleitung an kleinere Unternehmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Oktober 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/12/2022
20220067
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MSME OUTREACH INITIATIVE - CAUCASUS
ACCEPTABLE BANK(S),ARMSWISSBANK CJSC,CREDO BANK JSC,EVOCABANK CJSC,FARM CREDIT ARMENIA UCO CC,JSC LIBERTY BANK,JSC MFO CRYSTAL,JSC TERABANK,OJSC BANK RESPUBLIKA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Funding to smaller financial intermediaries in countries of the Southern Caucasus to reach out to micro, small and medium enterprises (MSMEs) that currently face difficulties to access finance.

The aim of the project is to enhance access to finance for the target Armenian beneficiaries and contribute to their financial inclusion, supporting especially micro and small businesses owned or managed by women, in line with the 2X Challenge Criteria. As such, the operation is expected to achieve a high development impact in Armenia.

Additionality and Impact

The operation aims to widen the choice of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) for accessing finance by EIB lending through smaller local Financial Intermediaries (FIs) in the countries of the Southern Caucasus. It promotes the "Post 2020 Eastern Partnership priorities" of the EU, is fully aligned to the guidelines for EFSD+ MSME investment window and national SME policies, and directly contributes to the delivery of the EU Flagships related to MSMEs in Armenia, Azerbaijan and Georgia.

 

MSMEs face hurdles to access finance emanating from information asymmetry, capacity constraints and externalities, resulting in financing terms, policies and procedures that discourage them from applying for loans. Smaller FIs have specialized in lending to MSMEs and have potential to scale and improve their financial offer to credit-constrained MSMEs, including underserved segments of the economy. The operation will unlock this potential by making available new funding at attractive conditions and TA to support product development. FIs will be able to increase their volume of lending to MSMEs and also to offer better financial terms (e.g. longer tenor, lower interest rate, lower collateral requirements), thus contributing to the sustainable and inclusive growth of the final beneficiaries. Finally, the operation aims at demonstrating the business opportunity for FIs in Southern Caucasus to invest and compete in the MSME segment. 

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Kommentar(e)

Please proceed to generate the accompanying letter to the client for his signature authorising the Web publication.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
24 November 2022
29 Dezember 2022
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

