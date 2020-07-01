© Amber Grid

Europäische Investitionsbank unterzeichnet Darlehensvertrag über 65 Millionen Euro mit Amber Grid zur Finanzierung der Gasverbundleitung zwischen Polen und Litauen

Das Projekt integriert die baltischen Staaten und Finnland in den großen EU-Gasmarkt, diversifiziert die Gasversorgungsquellen und erhöht die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Gasversorgung in Litauen und der Region

Das Darlehen betrifft ein EU-Vorhaben von gemeinsamem Interesse

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem Betreiber des litauischen Gasfernleitungsnetzes AB Amber Grid einen Darlehensvertrag über 65 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel sind für die Finanzierung des litauischen Abschnitts der geplanten Gasverbundleitung zwischen Polen und Litauen bestimmt. Die Verbundleitung wird die erste Hochdruckgasleitung zwischen Polen und Litauen sein, die die baltischen Staaten und Finnland effektiv in den größeren EU-Gasmarkt einbezieht und die Gasversorgungsquellen diversifiziert. Sie wird auch die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Gasversorgung für den lokalen und regionalen Markt erhöhen.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Die Sicherheit der Energieversorgung ist immer wieder ein zentrales Ziel der Finanzierungen der EIB in den baltischen Staaten. Die Verbundleitung mit Polen ist ein wichtiger Schritt hin zur Integration des europäischen Energiemarktes, da sie es ermöglicht, alle baltischen Staaten und Finnland vollständig an die europäischen Gasnetze anzuschließen. “

Das aus dem Darlehen finanzierte Projekt umfasst den Bau einer 165 Kilometer langen unterirdischen und bidirektionalen Hochdruck-Gaspipeline mit einem Durchmesser von 700 Millimetern und einer potenziellen Höchstkapazität von 2,4 Milliarden Kubikmetern (27 Tetrawattstunden) pro Jahr. Sie verläuft von der Grenze zu Polen in der Rajongemeinde Lazdijai zur Verdichterstation Jauniūnai im Bezirk Širvintos nördlich von Vilnius.

Nemunas Biknius, CEO von Amber Grid: „Die günstigen Bedingungen des Darlehens zeigen deutlich, dass die EIB unser Engagement für die rechtzeitige Umsetzung des Verbundleitungsprojekts anerkennt. Das Projekt wird der Region einen langfristigen Nutzen bringen, von dem die Verbraucher und Marktteilnehmer auf beiden Seiten der Grenzen profitieren werden.

Was die regionalen Verbindungen betrifft, so hat die EIB bereits zu einem früheren Zeitpunkt die Stromverbundleitung zwischen Polen und Litauen, den sogenannten LitPol Link, finanziert.

Amber Grid (AB Amber Grid) ist Eigentümer und Betreiber des Gastransportnetzes in Litauen und befindet sich über die UAB EPSO-G – eine staatliche Holdinggesellschaft unter Aufsicht des Energieministeriums – fast vollständig (zu 96,6 Prozent) im Eigentum der Republik Litauen.