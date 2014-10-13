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LITPOL LINK INTERCONNECTOR

Unterzeichnung(en)

Betrag
65.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Litauen : 65.000.000 €
Energie : 65.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2014 : 65.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Europäische Unterstützung für Gasverbundprojekt zwischen Polen und Litauen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Oktober 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2014
20140100
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LITPOL LINK INTERCONNECTOR
LITGRID AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 65 million
EUR 132 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the Lithuanian part of the Lithuania-Poland asynchronous interconnector, known as LitPol Link, and the associated reinforcement of the Lithuanian electricity network. LitPol Link comprises the construction of a 500 MW back-to-back station at Alytus in south-western Lithuania and the erection of a double-circuit 400 kV overhead line (OHL) from Alytus to Elk in north-eastern Poland. The route length of the OHL is 163 km, of which 51 km will be erected in Lithuania from Alytus to the Polish border. The associated network reinforcement encompasses the construction of a 53 km-long, double-circuit 330 kV OHL connecting Alytus to Kruonis.

This is a key operation to support Lithuania’s energy strategy and to implement the Baltic Energy Market Interconnection Plan.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The impacts that can be typically expected for the project relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, bird collision and mortality and disturbance during construction. Environmental impact studies have been carried out and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
16/05/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - LITPOL LINK INTERCONNECTOR - Overhead line Alytus-Kruonis
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Europäische Unterstützung für Gasverbundprojekt zwischen Polen und Litauen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - LITPOL LINK INTERCONNECTOR - Overhead line Alytus-Kruonis
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
Litauisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55587101
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140100
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - LITPOL LINK INTERCONNECTOR - Overhead line Alytus-Polish border and Alytus substation
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55587283
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140100
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LITPOL LINK INTERCONNECTOR
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57253816
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140100
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LITPOL LINK INTERCONNECTOR
Datum der Veröffentlichung
13 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131670230
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140100
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
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Europäische Unterstützung für Gasverbundprojekt zwischen Polen und Litauen

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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