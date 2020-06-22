Acht Milliarden tschechische Kronen (etwa 310 Millionen Euro) für Maßnahmen zum Hochwasserschutz sowie zur Regenwasserzurückhaltung, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Bessere Wasserbewirtschaftung für etwa 110 000 Menschen

Sechste EIB-Finanzierung für das tschechische Landwirtschaftsministerium hat starken Klimaschwerpunkt und erhöht das bisher vergebene Finanzierungsvolumen auf insgesamt 1,3 Milliarden Euro

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt acht Millionen tschechische Kronen (rund 310 Millionen Euro) bereit, um eine Vielzahl von Maßnahmen des tschechischen Ministeriums für Landwirtschaft zu unterstützen. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Wasserbewirtschaftung des Landes zu verbessern, darunter den Hochwasserschutz und die Bewirtschaftung von Niederschlagswasser.

Für die Menschen in der Tschechischen Republik bringt das Projekt erhebliche Vorteile. 47 000 Menschen zusätzlich werden künftig vor Hochwasser geschützt, und 24 000 Menschen profitieren von einer besseren Wasserversorgung. Darüber hinaus wird die Abwassersammlung und ‑behandlung auf 39 000 Einwohnerinnen und Einwohner ausgeweitet, und es entsteht eine zusätzliche Speicherkapazität für Niederschlagswasser von zwei Millionen Kubikmeter.

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova: „Als Klimabank der EU wollen wir die natürlichen Ressourcen schonen und die Umwelt für künftige Generationen schützen. Mit diesen Maßnahmen trägt die Bank der EU dazu bei, die Lebensbedingungen von rund 110 000 Menschen in der Tschechischen Republik zu verbessern. Hier leben etwa 25 Prozent der Bevölkerung in Gebieten, die durchschnittlich alle 10–15 Jahre von katastrophalen Hochwassern betroffen sind. Dies ist ein Projekt mit einem starken Klimaschwerpunkt. Es ermöglicht eine bessere Wasserbewirtschaftung und wird dem Land helfen, seinen Verpflichtungen aus Umweltvorschriften auf nationaler Ebene und auf Ebene der Europäischen Union nachzukommen.“

Miroslav Toman, tschechischer Landwirtschaftsminister: „Das Landwirtschaftsministerium weiß die langjährige Zusammenarbeit mit der EIB sehr zu schätzen, und wir freuen uns, diese fortzusetzen. Wir sehen uns einer turbulenten Phase des Klimawandels gegenüber, der sich aus Sicht der Tschechischen Republik vor allem in einem erheblichen Rückgang der Wasserressourcen zeigt. Mit den derzeit laufenden Maßnahmen wollen wir in erster Linie eine stabile Trinkwasserversorgung für die Menschen in der Tschechischen Republik sicherstellen. Außerdem sollen neue Wasserreservoirs in den Gemeinden errichtet und bestehende Speicher instandgesetzt werden. Wir dürfen jedoch auch das entgegengesetzte Extrem nicht vergessen und müssen die Bevölkerung vor Überschwemmungen schützen. Dank der EIB-Mittel können wir in den kommenden Jahren viele wichtige Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels umsetzen.“

Mit dem aktuellen Darlehen setzt die EIB ihre äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem tschechischen Landwirtschaftsministerium fort. Dies ist das sechste Darlehen, das die EIB dem Ministerium seit 1999 gewährt. Damit beläuft sich das bisher vergebene Finanzierungsvolumen auf insgesamt 1,3 Milliarden Euro.

Konkrete Projekte, die durch die Finanzierung gefördert werden:

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Projekt: Wasserprojekt Jelence

Bau einer 1,6 Kilometer langen Wasserleitung, Bohrlochbohrung und Errichtung eines 40-Kubikmeter-Reservoirs mit Wasseraufbereitungstechnik. Nach Abschluss der Arbeiten werden die Anwohnerinnen und Anwohner von einer hochwertigen Trinkwasserversorgung profitieren.

Hochwasserschutz

Projekt: Hochwasserschutzprojekt Třebovice, Třebovka – Česká Třebová

Ziel dieses Projekts ist der Hochwasserschutz für die Kommunen Třebovice und Rybník und die Stadt Česká Třebová auf dem zwölf Kilometer langen Abschnitt des Flusses Třebovka. Dadurch wird der bisher für zweijährliche Ereignisse ausgelegte Hochwasserschutz auf ein Schutzniveau für 100-jährliche Hochwasserereignisse erhöht.

Projekt: Bau eines kommunalen Wasserreservoirs in Chotěšice (Mittelböhmen)

Bau eines 4,7 Hektar großen Wasserreservoirs mit einem Gesamtvolumen von 66 000 Kubikmetern. Durch das Projekt wird das lokale Wasserversorgungssystem verbessert und der Grundwasserspiegel stabilisiert. Außerdem werden die ökologischen Stabilisierungsfunktionen gestärkt. Mit einem Rückhaltevolumen von 24 000 Kubikmetern trägt das Wasserreservoir darüber hinaus zum Hochwasserschutz bei.