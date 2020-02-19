© Commerzbank

Bis zu 400 Millionen Euro frisches Kapital für innovative Unternehmen

EIB-Garantie wurde durch die Investitionsoffensive für Europa ermöglicht

Die EIB-Gruppe, bestehend aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), hat der Commerzbank AG eine Garantie von rund 100 Millionen Euro bereitgestellt. Damit wird die Mezzanine-Tranche eines granularen Portfolios von Krediten an mittelständische Unternehmen in Europa von insgesamt 1 500 Millionen Euro besichert, die die Commerzbank im Rahmen ihres gewöhnlichen Geschäfts vergeben hat. Durch diese Garantie wird aufsichtsrechtliches Kapital der Commerzbank frei, sodass sie weitere 400 Millionen Euro an innovative mittelständische Unternehmen in Deutschland vergeben kann.

Ermöglicht wurde dies durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). Der EFSI ist die tragende Säule der Investitionsoffensive für Europa („Juncker-Plan“), bei der die EIB-Gruppe und die Europäische Kommission als strategische Partner zusammenarbeiten, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken. Bei dieser Garantie wird die EIB im Rahmen einer synthetischen Verbriefung mit der Commerzbank das Mezzanine-Risiko übernehmen. Der EIF wiederum stellt der Commerzbank eine Garantie für ein bestehendes Portfolio von KMU- und Midcap-Krediten. Die EIB gewährt dem EIF eine Rückgarantie, die alle Verpflichtungen abdeckt, die dem EIF aus seiner Garantie entstehen.

Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen im Bereich Innovation und in Deutschland: „Mit dieser Vereinbarung werden eindeutig Synergien auf Ebene der EIB-Gruppe genutzt. Außerdem kann die Commerzbank auf diese Weise innovativen Unternehmen neues Kapital zur Verfügung stellen. Dies ist eine der obersten Prioritäten der EIB-Gruppe, da jeder zweite neue Arbeitsplatz in kleinen, mittleren oder Midcap-Unternehmen entsteht. Allein unsere Garantie für die Commerzbank dürfte fast 60 000 Jobs sichern oder schaffen. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir unsere langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Commerzbank fortsetzen und auf diese Weise frische Finanzierungsmittel für innovative deutsche Unternehmen bereitstellen.“

Alain Godard, geschäftsführender Direktor des EIF: „Der EIF freut sich, mit der Commerzbank und der EIB zusammenzuarbeiten und KMU sowie Midcap-Unternehmen den Zugang zu weiteren Finanzierungen zu ermöglichen. Indem wir das Know-how des EIF in den Bereichen Investitionen und Strukturierung von Finanzierungen mit dem effizienten Einsatz der EFSI-Mittel durch die EIB bündeln, erhält die Commerzbank eine wettbewerbsfähige Finanzierungslösung, die dazu beitragen wird, mehr Mittel in die Realwirtschaft zu leiten.“

Roman Schmidt, Leiter des Bereichs Capital Markets bei der Commerzbank AG: „Die Commerzbank ist in Deutschland führend bei der Finanzierung des Mittelstands. Wir sind stolz darauf, schon seit vielen Jahren mit Förderbanken zusammenzuarbeiten. Dieses innovative Produkt hilft uns, die steigende Nachfrage unserer Kunden zu decken. Darüber hinaus versetzt es uns in die Lage, unser Kapital zu steuern. Diese neue synthetische Verbriefung auf der Grundlage des EFSI zeugt wieder einmal vom Innovationsgeist der Commerzbank. Gleichzeitig wird dadurch ihre Entschlossenheit unter Beweis gestellt, den deutschen Mittelstand weiterhin zu wettbewerbsfähigen Konditionen zu fördern.“

Hintergrundinformationen:

Über die Commerzbank

Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen – Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden – bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt rund 30 % des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Die Bank stellt ihre Sektorexpertise ihren Firmenkunden im In- und Ausland zur Verfügung und ist ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei innovative Onlinebanken. Mit künftig ungefähr 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro.