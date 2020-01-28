- Die Darlehen der EIB von insgesamt 200 Millionen Zloty (etwa 46,4 Millionen Euro) fließen in die Sanierung bestehender Leitungen und Verteilerstationen sowie in den Anschluss weiterer Haushalte; in Bromberg sind zudem neue, hocheffiziente Stromerzeugungsanlagen geplant
- Die Maßnahmen werden rund 500 000 Menschen zugutekommen und die Luftqualität in den Städten und ihrem Umland verbessern
- Beide Finanzierungen werden über die Garantie der Investitionsoffensive für Europa besichert
Als Klimabank der EU weitet die Europäische Investitionsbank (EIB) ihre Unterstützung für polnische Städte und deren ehrgeizige Energieeffizienzprogramme aus. In Bromberg und Lublin stellt sie den Fernwärmeunternehmen Kapital für die Modernisierung ihrer Netze bereit. Die Maßnahmen sollen die Energieverluste eindämmen und die Luftqualität für die Bevölkerung verbessern.
Rund 100 Millionen Zloty (etwa 23,2 Millionen Euro) gehen an den Bromberger Fernwärmeanbieter KPEC (Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o), der damit das städtische Fernwärmenetz und einen Teil seiner Stromerzeugungsanlagen modernisieren will. Davon werden auch die benachbarten Kommunen (Solec Kujawski, Szubin, Nakło nad Notecią und Koronowo) profitieren.
Weitere 100 Millionen Zloty (etwa 23,2 Millionen Euro) erhält das Fernwärmeunternehmen LPEC (Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA) in Lublin für die Verbesserung des Fernwärmenetzes.
In beiden Fällen finanziert die EIB höchstens 50 Prozent der Projektkosten.
Die Finanzierungen sind Teil eines Rahmendarlehens für den polnischen Wärmesektor und werden durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert, der das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa („Juncker-Plan“) ist. Als erste polnische Stadt konnte Oppeln Anfang 2019 Mittel aus dem Rahmendarlehen in Anspruch nehmen.
Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin: „Der Energiebedarf und damit auch die Treibhausgasemissionen lassen sich vor allem durch eine bessere Energieeffizienz senken. Die beiden Finanzierungen sind unsere ersten Darlehen an die Fernwärmenetzbetreiber in Bromberg und Lublin. Die Unternehmen gehören zur wachsenden Zahl polnischer kommunaler Betreiber, die ihre Energieeffizienzprogramme mithilfe der EIB finanzieren und so für bessere Luft sorgen. Die Maßnahmen unterstützen den Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft, und wir freuen uns, als Klimabank der EU einen Beitrag dazu leisten zu können.“
Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „Wir können den Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa nur erfolgreich umsetzen, wenn wir intensiv in Energieeffizienz investieren. Die Finanzierungen, die die Klimabank der EU im Rahmen des Investitionsplans anbietet, werden die Städte Bromberg und Lublin transformieren. Dies ist eine großartige Nachricht für die Bevölkerung und eine weitere Erfolgsgeschichte auf dem Weg zur Klimaneutralität.“
Weitere Informationen über die Darlehen:
- In Bromberg will die KPEC (Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.) das städtische Fernwärmenetz modernisieren, um rund 250 000 Menschen (etwa 70 Prozent der Bevölkerung) eine effizientere Wärmeversorgung zu ermöglichen. Finanziert wird das fünfjährige Investitionsprogramm der KPEC (2018–2022) mit dem Darlehen der EIB. Insgesamt werden 55 Kilometer alte Leitungen und 96 veraltete Verteilerstationen saniert sowie 71 Kilometer neue Leitungen und 416 neue Verteilerstationen gebaut. Darüber hinaus sollen fünf hocheffiziente gasbefeuerte Heizkraftanlagen die bestehenden kohlebefeuerten Blöcke ersetzen, was zu Primärenergieeinsparungen von bis zu 25 Prozent führt. Der CO2-Fußabdruck der Stromerzeugung wird 228 Gramm CO2 pro kWhe betragen und damit unter dem von der EIB festgelegten Schwellenwert von 250 Gramm CO2 pro kWhe liegen.
- In Lublin plant die LPEC (Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.) die Modernisierung des städtischen Fernwärmenetzes. Von der effizienteren Wärmeversorgung werden rund 250 000 Menschen (etwa 75 Prozent der Bevölkerung) profitieren. Finanziert wird das fünfjährige Investitionsprogramm der LPEC (2018–2022) mit dem Darlehen der EIB. Insgesamt werden 33 Kilometer alte Leitungen und 211 veraltete Verteilerstationen saniert sowie 28 Kilometer neue Leitungen und 355 neue Verteilerstationen gebaut. Das schafft eine zusätzliche Leistung von 59 MWth und erhöht die Sicherheit und Effizienz des Fernwärmenetzes.
- Die EIB hat die Finanzierungsverträge mit der KPEC und der LPEC im Dezember 2019 bzw. im Oktober 2019 unterzeichnet. Ein Großteil des von der Bank zugesagten Kapitals dürfte in diesem Jahr ausgezahlt werden.
- Das Rahmendarlehen für den polnischen Wärmesektor wurde 2018 vom Verwaltungsrat der EIB genehmigt und beläuft sich auf höchstens 250 Millionen Euro (gut eine Milliarde Zloty). Einschließlich des im Januar 2019 unterzeichneten Darlehens an die Stadt Oppeln (120 Millionen Zloty bzw. etwa 28 Millionen Euro) hat die EIB bislang Finanzierungsverträge im Gesamtbetrag von 320 Millionen Zloty (rund 74 Millionen Euro) unterzeichnet.