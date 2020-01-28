©Szymon Mucha/ Shutterstock

Die Darlehen der EIB von insgesamt 200 Millionen Zloty (etwa 46,4 Millionen Euro) fließen in die Sanierung bestehender Leitungen und Verteilerstationen sowie in den Anschluss weiterer Haushalte; in Bromberg sind zudem neue, hocheffiziente Stromerzeugungsanlagen geplant

Die Maßnahmen werden rund 500 000 Menschen zugutekommen und die Luftqualität in den Städten und ihrem Umland verbessern

Beide Finanzierungen werden über die Garantie der Investitionsoffensive für Europa besichert

Als Klimabank der EU weitet die Europäische Investitionsbank (EIB) ihre Unterstützung für polnische Städte und deren ehrgeizige Energieeffizienzprogramme aus. In Bromberg und Lublin stellt sie den Fernwärmeunternehmen Kapital für die Modernisierung ihrer Netze bereit. Die Maßnahmen sollen die Energieverluste eindämmen und die Luftqualität für die Bevölkerung verbessern.

Rund 100 Millionen Zloty (etwa 23,2 Millionen Euro) gehen an den Bromberger Fernwärmeanbieter KPEC (Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o), der damit das städtische Fernwärmenetz und einen Teil seiner Stromerzeugungsanlagen modernisieren will. Davon werden auch die benachbarten Kommunen (Solec Kujawski, Szubin, Nakło nad Notecią und Koronowo) profitieren.

Weitere 100 Millionen Zloty (etwa 23,2 Millionen Euro) erhält das Fernwärmeunternehmen LPEC (Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA) in Lublin für die Verbesserung des Fernwärmenetzes.

In beiden Fällen finanziert die EIB höchstens 50 Prozent der Projektkosten.

Die Finanzierungen sind Teil eines Rahmendarlehens für den polnischen Wärmesektor und werden durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert, der das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa („Juncker-Plan“) ist. Als erste polnische Stadt konnte Oppeln Anfang 2019 Mittel aus dem Rahmendarlehen in Anspruch nehmen.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin: „Der Energiebedarf und damit auch die Treibhausgasemissionen lassen sich vor allem durch eine bessere Energieeffizienz senken. Die beiden Finanzierungen sind unsere ersten Darlehen an die Fernwärmenetzbetreiber in Bromberg und Lublin. Die Unternehmen gehören zur wachsenden Zahl polnischer kommunaler Betreiber, die ihre Energieeffizienzprogramme mithilfe der EIB finanzieren und so für bessere Luft sorgen. Die Maßnahmen unterstützen den Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft, und wir freuen uns, als Klimabank der EU einen Beitrag dazu leisten zu können.“

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „Wir können den Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa nur erfolgreich umsetzen, wenn wir intensiv in Energieeffizienz investieren. Die Finanzierungen, die die Klimabank der EU im Rahmen des Investitionsplans anbietet, werden die Städte Bromberg und Lublin transformieren. Dies ist eine großartige Nachricht für die Bevölkerung und eine weitere Erfolgsgeschichte auf dem Weg zur Klimaneutralität.“

Weitere Informationen über die Darlehen: