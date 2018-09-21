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KPEC BYDGOSZCZ HEATING NETWORK UPGRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag
23.464.814,51 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 23.464.814,51 €
Energie : 23.464.814,51 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2019 : 23.464.814,51 €
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Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME LOAN HEATING SECTOR IN POLAND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 September 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2019
20190285
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KPEC BYDGOSZCZ HEATING NETWORK UPGRADE
KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP ZOO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 100 million (EUR 23 million)
PLN 222 million (EUR 51 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the upgrade of the heating generation and distribution system in the City of Bydgoszcz and neighbouring municipalities.

The main objective of the investment is to maintain and increase the quality of district heating services, decrease losses and extend the network to connect new customers. The project will contribute to reduction of greenhouse gas emissions, ensure security of heat supply and improve the overall efficiency of heating services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is an investment programme comprising numerous sub-operations from installation of CHP gas engines to the modernisation and extension of district heating grids. Some sub operations may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive thus requiring a review by the competent authorities at the planning/consent stage with due regard to the necessity for environmental and biodiversity impact and appropriate assessments. The environmental management capacity of the promoter and environmental aspects of the investments, including compliance with Industrial Emissions Directive 2010/75/EU and other EU legislative acts, will be appropriately assessed as part of the Bank's appraisal process.

The EIB will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC or 2014/25/EU, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as the Directive 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BYDGOSZCZ HEATING NETWORK UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95398850
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190285
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - PROGRAMME LOAN HEATING SECTOR IN POLAND
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86531104
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170974
Letzte Aktualisierung
21 Sep 2018
Sektor(en)
Energie
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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