Die Europäische Investitionsbank (EIB) und UNICEF haben heute eine neue Partnerschaft angekündigt, die den Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung verbessern und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Situation von Kindern verringern soll.

In einer von Werner Hoyer, dem Präsidenten der EIB-Gruppe, und Henrietta Fore, der Exekutivdirektorin von UNICEF, unterzeichneten Absichtserklärung verpflichten sich die beiden Institutionen, gemeinsam in eine hochwertige Bildung und Ausbildung für die am meisten betroffenen Kinder zu investieren. Die EIB und UNICEF wollen außerdem Initiativen vor Ort zur Klimaanpassung in Schulen und Gesundheitseinrichtungen ausbauen.

Nicolas Schmit, Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte: „Mit ihrer sozialen Agenda will die Europäische Kommission eine sicherere Zukunft für Kinder und Jugendliche schaffen. Wir wollen sie vor Armut schützen und ihnen den Zugang zu der Bildung ermöglichen, die sie benötigen, um den Übergang in eine grüne und digitale Zukunft zu meistern. Niemand soll zurückgelassen werden. Ich begrüße die heutige Vereinbarung zwischen der EIB und der UNICEF, in der sich diese Ziele spiegeln.“

Um gerade Kinder vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen und ihren Zugang zu Gesundheitsdiensten, hochwertiger Bildung und sauberem Wasser zu verbessern, setzen die EIB und UNICEF auch auf Finanzinnovationen. Dazu gehören Investitionen, die Entwicklungsfinanzierungen durch private und öffentliche Akteure anstoßen.

Die beiden Institutionen wollen auch den besonders Betroffenen einen besseren Zugang zu den Diensten ermöglichen, die durch die nachhaltigen Infrastrukturinvestitionen der EIB bereitstehen, etwa in Wasser-, Sanitär- und Hygieneprojekte. In Kürze werden Pilotprojekte in Europa, Zentralasien sowie im südlichen und östlichen Afrika begonnen.

Werner Hoyer, Präsident der EIB-Gruppe: „Bildung, menschenwürdige Arbeitsplätze und der Kampf gegen den Klimawandel sind für junge Menschen weltweit von großer Bedeutung. Dies sind auch strategische Prioritäten der Bank der EU.“ Er ergänzte: „Die Bank der EU wird die anerkannte Expertise und die operativen Kapazitäten von UNICEF nutzen, um einen gerechten Zugang zu hochwertiger Bildung für Kinder und Jugendliche weltweit zu fördern und lebenslanges Lernen zu ermöglichen.“

UNICEF-Exekutivdirektorin Henrietta Fore: „Rund zehn Millionen junge Menschen erreichen jeden Monat das Erwerbsalter und müssen mit den grundlegenden Fähigkeiten ausgestattet werden, die sie für ihr Leben benötigen. Durch die Zusammenarbeit mit der EIB können wir dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche das digitale Wissen und wirtschaftliche Kenntnisse erwerben, die sie benötigen, um auf dem heutigen Markt zu bestehen.“

