Die Europäische Investitionsbank (EIB) und das Biotech-Unternehmen MolMed S.p.A. (MLMD.MI) unterzeichneten einen Finanzierungsvertrag, durch den MolMed in den kommenden Jahren bei Erreichen vereinbarter Leistungsziele 15 Millionen Euro erhalten wird. Die EIB fördert so den Entwicklungsplan für nachhaltiges Wachstum des Biotechnologie-Unternehmens.

MolMed ist ein Biotechunternehmen mit Sitz in Mailand. Sein Schwerpunkt liegt auf Forschung, Entwicklung, Herstellung und klinischer Validierung von Gen und Zelltherapien für die Behandlung von Krebs und seltenen Krankheiten.

Die Finanzierung wird im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), dem Kernstück des Juncker-Plans, bereitgestellt.

Die Bank kann so erheblich zu den innovativen Produkten und zu den Prozessentwicklungsplänen von MolMed beitragen. Ihr Ziel ist es dabei, das stete Wachstum des Unternehmens und die Erschließung des ungenutzten Potenzials seines Tätigkeitsbereichs zu fördern.

EIB-Vizepräsident Dario Scannapieco: „Ich freue mich über diese Operation, da sie als Impact-Finanzierung, die auf Forschung und Entwicklung in einem für die Gesundheit und das Leben der Menschen wichtigen Sektor abzielt, ein Vorzeigeprojekt der EIB-Tätigkeit im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa ist.“

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „Die Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für Forschung, Entwicklung und klinische Studien ist für Biotechunternehmen wie MolMed von entscheidender Bedeutung. Aus der Investitionsoffensive für Europa wurden bereits viele Krebsforschungsprojekte unterstützt. Dies ist jedoch eines der ersten Vorhaben in Italien. Die Kommission wird weiterhin medizinische Spitzenforschung unterstützen, die sich für viele Europäerinnen und Europäer als überlebenswichtig erweisen könnte.“

Riccardo Palmisano, CEO von MolMed: „Wir freuen uns und sind sehr stolz auf dieses Darlehen. Stolz, weil die Auswahlkriterien der Europäischen Investitionsbank sehr streng sind und sich allein an Innovation und nachhaltigem Wachstum ausrichten, und auch, weil wir eines der ersten italienischen Unternehmen sind, denen eine solche Finanzierung gewährt wird. Wir freuen uns sehr, weil wir aufgrund unserer kürzlich bekannt gegebenen Finanzergebnisse und unserer strategischen Positionierung erst für diese Form von qualifizierten und wettbewerbsfähigen Fremdfinanzierungsmittel in Betracht kamen und so Unterstützung bei der Umsetzung unserer soliden Branchenentwicklungspläne bekommen, ohne unser Kapital zu verwässern.“

Hintergrundinformationen

MolMed

MolMed ist ein Biotechunternehmen im klinischen Stadium mit Schwerpunkt auf Forschung, Entwicklung, Herstellung und klinischer Validierung von innovativen Therapien. MolMed ist das erste europäische Unternehmen, das die GMP-Herstellungserlaubnis für ex-vivo-Zell und Gentherapien für proprietäre Produkte des Unternehmens und von Dritten und/oder in Partnerschaft mit Dritten (Gentherapie Strimvelis von Orchard für ADA-SCID) erhalten hat. MolMed unterzeichnete zahlreiche Partnerschaftsabkommen mit führenden europäischen und US-amerikanischen Unternehmen mit Blick auf die GMP-Entwicklungs- und Herstellungstätigkeit. MolMed entwickelt außerdem eine neue therapeutische Plattform auf der Basis von chimären Antigenrezeptoren (CAR), die sowohl autolog als auch allogen sein können. Für ihr am weitesten fortgeschrittenes Produkt CAR-T CD44v6 erhielt das Unternehmen im März 2019 nach umfassenden präklinischen Studien die Genehmigung, dieses für onko-hämatologische Indikationen (AML und MM) klinisch am Menschen zu testen. Das Produkt, dessen CAR-Protein mit einem innovativen Abstandshalter versehen ist und für das MolMed im Mai 2019 ein Patent erteilt wurde, ist potenziell auch für mehrere epitheliale solide Tumore wirksam. Des Weiteren entwickelt MolMed infolge des 2018 unterzeichneten Forschungsabkommens mit Glycostem eine Pipeline, die auf natürlichen Killerzellen basiert. MolMed entstand 1996 als akademische Ausgründung des San Raffaele Scientific Institute (Mailand) und ist seit März 2008 am Hauptmarkt der von Borsa Italiana verwalteten Mailänder Börse notiert. MolMed hat seinen Sitz in Mailand bei der Abteilung für Biotechnologie (DIBIT) der Fondazione San Raffaele und verfügt über eine operative Einheit bei der Open Zone in Bresso. Weitere Informationen unter: www.molmed.com