Gemma Feliciani, Leiterin der Abteilung Banken und Finanzinstitutionen Westeuropa der Europäischen Investitionsbank (EIB), und Stéphane Péré, Generaldirektor der regionalen Energie- und Klimaagentur Okzitaniens (AREC), haben heute in Anwesenheit des AREC-Präsidenten Thierry Cotelle und der Vizepräsidentin der Region Okzitanien, Agnès Langevine, einen Finanzierungsvertrag über 40 Millionen Euro unterzeichnet. Mit den Geldern wird die sogenannte Drittfinanzierungsgesellschaft SPIRE eingerichtet, die im öffentlichen Auftrag Kredite für energetische Sanierungen an Privatleute in Okzitanien vergibt.

Die EIB-Mittel ergänzen 40 Millionen Euro, die die Region Okzitanien in Form von Eigenkapital zur Verfügung stellt. Die AREC kann so zu Beginn des Jahres 2020 die öffentliche Drittfinanzierungsgesellschaft für energetische Sanierungen (SPIRE) einrichten. Drittfinanzierungen eignen sich gut, um fehlende Finanzierungen der Privatbanken auszugleichen und sind unkomplizierter als die bestehenden komplexen Finanzierungsangebote für energetische Sanierungen.

Die AREC wird die SPIRE im öffentlichen Auftrag betreiben und allen okzitanischen Haushalten Dienstleistungen bereitstellen. Die Agentur begleitet die Haushalte bei energetischen Gebäudesanierungen und erleichtert die Finanzierung durch zinsverbilligte Darlehen.

Ziel: Verringerung des Energieverbrauchs in Gebäuden um 40 Prozent

Die in Okzitanien eingerichteten Dienstleistungen tragen zum Ziel bei, eine „Plusenergieregion“ (Région à Energie Positive) zu werden, für dessen Erreichen die energetische Sanierung von Wohngebäuden eine wichtige Voraussetzung ist. Ziel ist es, 52 000 Wohnungen pro Jahr bis 2030 zu sanieren, und 75 000 pro Jahr bis 2050. Neben der Verringerung des Energieverbrauchs (-40 Prozent bis 2050) wird die SPIRE die Brennstoffarmut in Okzitanien bekämpfen und Klimamaßnahmen für besseren Wohnkomfort im Winter und Sommer umsetzen.

Der Klimaschutz ist ein vorrangiges Ziel der Bank der Europäischen Union – insbesondere im Rahmen des Juncker-Plans. Um die Energiewende zu unterstützen, fördert die Bank kleinere Projekte, die dank der Garantie der EU und des Triple-A-Ratings der EIB von innovativen, vorteilhaften und maßgeschneiderten Finanzierungen profitieren können. Zu diesem Zweck verabschiedete die EIB 2015 ein Programm über 400 Millionen Euro für energetische Sanierungsmaßnahmen, um die Energieeffizienz in privaten Ein- und Mehrfamilienhäusern zu verbessern. Finanziert werden die Maßnahmen von Drittfinanzierungsgesellschaften, sogenannten Sociétés de Tiers Financement (STF). Die SPIRE Occitanie ist die fünfte Finanzierungsoperation dieses Programms. Durch die Unterstützung der Region möchte die EIB die massive Investitionslücke in diesem Sektor schließen und die thermische Sanierung von Wohngebäuden vorantreiben.

Die Region Okzitanien

Für die Region Okzitanien hat die Bekämpfung des Klimawandels hohe Priorität. Sie möchte sich langfristig zu einer Gesellschaft entwickeln, die sparsamer mit natürlichen Ressourcen und respektvoll mit der Umwelt umgeht. Okzitanien hat sich zum Ziel gesetzt, eine Plusenergieregion zu werden und insbesondere die energetische Sanierung von Wohnungen voranzutreiben. Die Region setzt sich bereits mit einem Förderprogramm für energetische Sanierungen ein, um die Energiewende zu beschleunigen und gleichzeitig die Brennstoffarmut anzugehen, die zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner betrifft. Hierzu hat sie die öffentliche Drittfinanzierungsgesellschaft für energetische Sanierungen (SPIRE) eingerichtet.

AREC, Agentur für Energiewende in Okzitanien

Die AREC ist eine Einrichtung der Region Okzitanien zur Förderung von Energiewende-Projekten. Mit technischem Wissen und Finanzierungslösungen für die gesamte Wertschöpfungskette der Energiewende begleitet sie Projektträger von der strategischen Planung bis hin zur Projektumsetzung und Inbetriebnahme. Ziel der AREC ist es, mit maßgeschneiderten Lösungen die Mittelvergabe für die Projekte zu begünstigen und die Projektleitung zu verbessern, um die Energiewende in der Region zu beschleunigen.

Die Agentur beurteilt Lösungen für die Energiewende objektiv. Sie handelt als vertrauenswürdige Drittpartei für die Regionen im Interesse der Allgemeinheit und nach dem Subsidiaritätsprinzip.