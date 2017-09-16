AREC OCCITANIE (SFSB)

Le projet consiste en un prêt de EUR 40m à l'Agence Régionale Energie Climat (SPL AREC) visant à dynamiser le marché de la rénovation énergétique des habitations sur le territoire de l'Occitanie (la Région). La SPL AREC a vocation à assurer un rôle de « tiers de confiance » dans l'accompagnement technique des projets tant vis-à-vis du public que des professionnels des différents secteurs d'activités qui concourent à la réalisation des opérations de rénovation des bâtiments. Grâce au financement de la BEI, la SPL AREC déploiera une offre de prêts adaptée et deviendra tiers-financeur, suivant les modalités des lois ALUR (2013) et de la Transition Energétique (2015) permettant à des acteurs non-bancaires de procéder à des activités de crédit sous certaines conditions.