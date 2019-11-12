Neue Gelder für FuE und Ausbau des Vertriebsnetzes

EIB-Finanzierung im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa (Juncker-Plan)

Die Europäische Investitionsbank (EIB) wird Bitmovin, einem innovativen Entwickler von Videostreaming-Technologie, eine Finanzierung von bis zu 20 Millionen Euro bereitstellen. Das Unternehmen bietet Lösungen für weltweit führende Videostreaming-Dienste, auf die der Zuschauer direkt über das Internet zugreift – sogenannte Over-the-top-Mediendienste. Zu seinen Kunden zählen die BBC, fuboTV, Hulu Japan, RTL und iFlix.

Mithilfe des EIB-Darlehens kann Bitmovin seine Forschung und Entwicklung (FuE) intensivieren, sein Produktentwicklungsteam in Österreich ausbauen und über Investitionen in Vertrieb und Marketing sein Vertriebsnetz erweitern. Das Darlehen der EU-Bank wird durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa, abgesichert. Bei dieser Initiative arbeiten die EIB und die Europäische Kommission als strategische Partner zusammen. Mit ihren Finanzierungen trägt die EIB dazu bei, die europäische Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen.

Andrew McDowell, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Österreich: „Bitmovin ermöglicht mit seinem intelligenten Ansatz ein optimiertes Videoerlebnis und beseitigt Bandbreitenprobleme. Dafür setzt das Unternehmen auf softwaregestützte, von der Hardware unabhängige Lösungen. Junge, innovative Unternehmen sind eine wichtige Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum und hochwertige Arbeitsplätze. Sie tragen maßgeblich dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Für die EIB als Bank der EU hat dies hohe Priorität. Wir fördern Investitionen, die zu mehr Innovation, Kompetenzen und Wettbewerbsfähigkeit führen – für nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung in Europa. Deswegen begrüße ich unsere neue Zusammenarbeit mit Bitmovin sehr.“

Carlos Moedas, EU-Kommissar für Forschung, Wissenschaft und Innovation: „Bitmovin ist ein wachsendes Technologieunternehmen. Deshalb fördert die EIB mit ihrem Darlehen, das durch den Juncker-Plan garantiert wird, auch die Innovation in Europa. Investitionen in Forschung und Entwicklung sind für alle Unternehmen wichtig, und ich bin stolz darauf, dass die EU unseren europäischen Technologieunternehmen hilft, ihre Produkte und Dienstleistungen weiterzuentwickeln.“

Stefan Lederer, CEO von Bitmovin: „Wir freuen uns sehr über die Finanzierung der EIB. Schon bei der Gründung von Bitmovin war es unser Ziel, aktiv die Zukunft des Videostreamings zu gestalten, um Zuschauerinnen und Zuschauern das bestmögliche Streamingerlebnis zu bieten. Unser Gründungsteam konzentrierte seine Forschung und Entwicklung von Anfang an auf moderne Videostandards. Mit dem Darlehen der EIB können wir dieses Projekt beschleunigen.“

Hintergrundinformationen

Bitmovin

Bitmovin ist ein führender Anbieter von Video-Infrastruktur für Online-Medienunternehmen weltweit. Das Unternehmen war bei allen wichtigen Entwicklungen im Online-Video-Bereich führend – vom Aufbau des weltweit ersten kommerziellen adaptiven Streaming-Players bis zur Bereitstellung des ersten softwarebasierten Encoding-Diensts, der auf beliebigen Cloud-Plattformen oder in Datenzentren läuft. Bitmovin arbeitet eng mit Medienunternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um innovative Videoprodukte zu entwickeln, über die Milliarden von Zuschauerinnen und Zuschauern tagtäglich Videos ansehen.