Bei den Treffen am Rande der IWF-Weltbank-Tagung haben die Agence française de développement (AFD), die Europäische Investitionsbank (EIB) und die KfW Gruppe im Auftrag der deutschen Bundesregierung über die Fortschritte der Clean-Oceans-Initiative berichtet. Die Partner der Initiative begrüßen die Zusage der spanischen Förderbank ICO, sich der Initiative anzuschließen.

Innerhalb eines Jahres hat die Clean-Oceans-Initiative bereits über 700 Millionen Euro für die langfristige Finanzierung von Projekten bereitgestellt, mit denen Müll im Meer und an Land reduziert und wiederverwertet werden soll. Dies betrifft insbesondere die Plastikverschmutzung und die Einleitung unbehandelter Abwässer. Während eines Zeitraums von fünf Jahren sollen zwei Milliarden Euro für öffentliche und private Projekte vergeben werden.

Zu den bisher finanzierten Projekten gehören die Verbesserung der Abwassersysteme in Ratmalana und Moratuwa (Sri Lanka), der Abfallwirtschaft in Lomé (Togo), des Niederschlags- und Flutmanagements in Cotonou (Benin), der Wasser- und Abwasserwirtschaft in Buenos Aires (Argentinien), der Abwasseraufbereitung in Kapstadt (Südafrika) sowie urbane grüne Finanzierung und Innovation im chinesischen Jangtse-Delta.

Die Clean-Oceans-Initiative ermittelt Projekte gegen Plastikmüll in Flüssen, Meeren und an Land und konzentriert sich dabei besonders auf Fluss- und Küstengebiete in Entwicklungsländern Asiens, Afrikas und des Nahen Ostens. Ein erheblicher Anteil des Plastikmülls, der in die Weltmeere gelangt, stammt von zehn großen Flusssystemen in Afrika und Asien, wo es an geregelter Müllsammlung und ‑entsorgung ebenso mangelt wie an adäquatem Abwasser- und Niederschlagsmanagement.

Rémy Rioux, geschäftsführender Direktor der AFD: „Von Sri Lanka über Togo bis nach Argentinien – die Clean-Oceans-Initiative erweist sich als überaus effektiv, um die Verschmutzung der Ozeane und die Wichtigkeit sauberer Meere ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Dies steht auch in Einklang mit Ziel 14 für eine nachhaltige Entwicklung. Die EIB, die KfW-Gruppe und die AFD-Gruppe haben die Initiative erst vor einem Jahr eingerichtet, und wir können schon konkrete Ergebnisse vorweisen. Auch die durch den Menschen hervorgerufene Belastung der Ozeane geht bereits zurück. Dieser Erfolg zeigt, wie wirkungsvoll und entwicklungsfördernd Partnerschaften sind. Durch sie erhalten alle an der Entwicklungszusammenarbeit Beteiligten neuen Auftrieb, sie setzen sich ehrgeizigere Ziele und arbeiten weiterhin gemeinsam am Schutz unserer Meere.“