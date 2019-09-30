Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterzeichnete einen Finanzierungsvertrag über ein Darlehen in tunesischen Dinar im Gegenwert von 8,5 Millionen Euro mit Enda Tamweel. Aus den Mitteln sollen Kleinstunternehmen unterstützt und die finanzielle Teilhabe insbesondere von jungen Menschen, Frauen und besonders schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen in benachteiligten ländlichen Gebieten gefördert werden.

Das neue Darlehen wurde im Rahmen der Initiative zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz (Resilienzinitiative) unterzeichnet, die von der EIB eingerichtet wurde, um ein nachhaltiges Wachstum, lebenswichtige Infrastruktur und den sozialen Zusammenhalt in der südlichen Nachbarschaft und im Westbalkan zu fördern. Die Resilienzinitiative ist Bestandteil der gemeinsamen Antwort der Europäischen Union (EU) auf die Herausforderungen, die durch Vertreibung und Migration entstehen. Sie wird in enger Zusammenarbeit mit den EU-Mitgliedstaaten, der Europäischen Kommission, den Darlehensgebern und weiteren Partnern durchgeführt. Das Mandat der Resilienzinitiative für Mikrofinanz ist ein Instrument, mit dem die finanzielle Teilhabe der am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen gefördert werden soll.

Enda Tamweel ist eine tunesische Mikrofinanz-Aktiengesellschaft, deren Geschäftszweck es ist, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Teilhabe der am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen, insbesondere in ländlichen Gebieten, zu fördern und so zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes beizutragen. Aus den von der EIB bereitgestellten Mitteln können mehr als 26 000 Endbegünstigte finanziell unterstützt werden.

Dario Scannapieco, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank: „Mit diesem Darlehen bekräftigt die Europäische Investitionsbank ihr Engagement für finanzielle Teilhabe und das Unternehmertum in Tunesien. Ein verbesserter Zugang zu Finanzierungen für Kleinstunternehmer wird das Wachstum von Kleinstunternehmen fördern, Arbeitsplätze sichern und zur Entwicklung des privaten Sektors in den ärmsten und schutzbedürftigsten Gemeinschaften insbesondere in ländlichen Gebieten beitragen.“

Slaheddine Ladjimi, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Enda Tamweel: „Diese Finanzierung bestätigt die besondere Beziehung, die wir mit der Europäischen Investitionsbank unterhalten. Außerdem bekräftigt der Finanzierungsvertrag unser großes Engagement für die finanzielle Teilhabe von schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen und für die Förderung der selbstständigen Erwerbstätigkeit durch den leichteren Zugang zu Mikrokrediten.“