Der irische Finanzminister Paschal Donohoe ist der Vorsitzende der EIB-Irland-Finanzierungsgruppe und zeigt die Prioritäten des EIB-Einsatzes in Irland auf.

Für die kommenden Monate ist neue Unterstützung für Innovation, Agroindustrie, Gebietskörperschaften und den sozialen Wohnungsbau vorgesehen.

Erstes EIB-Darlehen an die in Dublin ansässige Cubic Telecom für Innovation und Kommerzialisierung

EIB-Tätigkeit wächst und diversifiziert sich dank zunehmender vorgelagerter Unterstützung und Beratungstätigkeit.

Auf einer Sitzung der EIB-Irland-Finanzierungsgruppe heute in Dublin wurden von irischen Ministern, dem EIB-Vizepräsidenten Andrew McDowell und hochrangigen Vertretern Einzelheiten der künftigen Tätigkeit der Europäischen Investitionsbank und des Europäischen Investitionsfonds in Irland vorgestellt.

Das neue Engagement der EIB-Gruppe in Irland wird die Unterstützung für Sozialwohnungen und bezahlbaren Wohnraum sowie für Regionalentwicklung stärken und der irischen Agroindustrie dabei helfen, die mit dem Brexit verbundene Ungewissheit zu kompensieren und Investitionen in Innovation zu beschleunigen.

Paschal Donohoe, irischer Finanzminister und Gouverneur der EIB: „Eine enge Zusammenarbeit zwischen Irland und der Europäischen Investitionsbank gewährleistet finanzielle und fachliche Unterstützung für Projekte im ganzen Land, die wirtschaftliches Potenzial freisetzen, soziale Herausforderungen meistern und die Gefährdung der irischen Wirtschaft durch den Brexit mindern. Das heutige Treffen zwischen Ministerkollegen und hochrangigen Amtsträgern, die für Wohnungsbau, Umwelt und nachhaltiges Finanzwesen und Verkehr zuständig sind, und der EIB bot die Gelegenheit, die Wirkung der EIB-Tätigkeit bei bestimmten Vorhaben zu erhöhen. Dies stützte sich auf Gespräche mit dem irischen Regierungschef Leo Varadkar während dessen Besuch am Sitz der EIB in Luxemburg vor ein paar Wochen. In den kommenden Monaten wird die EIB neue Finanzierungen für vorrangige Investitionen bekannt geben und ihre Beratungsleistungen für Vorhaben in den Bereichen Klimaschutz, Wohnungsbau, Regionalentwicklung und Infrastruktur verstärken. Das heute mit der Cubic Telecom mit Sitz in Dublin unterzeichnete Darlehen ist ein Beispiel für die stärkere direkte Unterstützung für irische Weltklasse-Innovation und -Forschung.“

Vizepräsident der EIB Andrew McDowell, der die Aufsicht über Finanzierungen in Irland hat: „Regelmäßige Gespräche mit Ministern und eine fortlaufende Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Partnern in ganz Irland sind absolut notwendig, um die Wirkung der EIB-Operationen in Irland zu erhöhen und sicherzustellen, dass die EIB dazu beitragen kann, Investitionsherausforderungen mit Blick auf den Klimaschutz, den Brexit und Innovation zu bewältigen. Das erste EIB-Darlehen an die Cubic Telecom wird die Kommerzialisierung und die technische Entwicklung zugunsten eines führenden Anbieters von Fahrzeugkonnektivität beschleunigen.“

Hohes EIB-Engagement in Irland dürfte das Tätigkeitsvolumen von 2018 übersteigen

Angesichts von 569 Millionen Euro an neuen Unterzeichnungen bereits im laufenden Jahr dürfte die EIB-Gruppe 2019 beachtliche neue Finanzierungen für Projekte in ganz Irland bereitstellen, um öffentliche und private Investitionen einer Reihe bestehender und neuer Kunden zu unterstützen. Das diesjährige EIB-Engagement übersteigt bereits die Tätigkeit im selben Zeitraum des Vorjahres.

Die Vorbereitung vorrangiger Investitionen stärken

Neben künftigen Finanzierungen werden einzigartige technische Erfahrungen, die durch Projekte in der ganzen Welt gewonnen wurden, genutzt, um die Wirkung neuer Investitionen in Bereichen wie Energieeffizienz, Ausbau des irischen Offshore-Windpotenzials, Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums und Unterstützung bei der Vorbereitung und der Durchführung großer Infrastrukturprojekte zu erhöhen.

Förderung privater Investitionen in Innovation und Wachstum

Das heute bekannt gegebene Darlehen an die Cubic Telecom ist die jüngste Unterstützung der EIB für rasch wachsende innovative Unternehmen in Irland. Die EIB-Gruppe weitet ihre Finanzierungen für irische Unternehmen aus und sucht nach Wegen, auch ihre Beteiligungs- und Wachstumsfinanzierungen auszubauen.

Auf die Erfolge der EIB in Irland aufbauen

Die Europäische Investitionsbank ist die weltweit größte international tätige öffentliche Bank. Ihre Anteilseigner sind die 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Seit 1973 fördert die EIB langfristige Investitionen in Irland, und in den letzten zehn Jahren hat sie mehr als sieben Milliarden Euro für Projekte in den Bereichen Bildung, Verkehr, Gesundheit, sozialer Wohnungsbau, Energie, Landwirtschaft und Unternehmen bereitgestellt.