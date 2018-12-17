Modernisierung und Ausbau des Terminals, Erneuerung der Start- und Landebahn, Bau einer zusätzlichen Rollbahn und Einrichtung von Flugzeugstandplätzen

Jährliche Abfertigungskapazität steigt von elf auf 16 Millionen Passagiere

Darlehen mit Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), der Finanzierungskomponente der Investitionsoffensive für Europa

Die Europäischen Investitionsbank (EIB) stellt 150 Millionen Euro für den Ausbau des Flughafens Venedig bereit, der gemessen am Passagieraufkommen der drittgrößte internationale Flughafen Italiens ist. EIB-Vizepräsident Dario Scannapieco und Enrico Marchi, CEO des Flughafenbetreibers SAVE, unterzeichneten heute in Venedig den Finanzierungsvertrag. Alessio Quaranta, Generaldirektor der italienischen Zivilluftfahrtbehörde ENAC, die den Masterplan für den Flughafen genehmigt hat, nahm ebenfalls an der Veranstaltung teil.

Das EIB-Darlehen ist durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), der Finanzierungskomponente der Investitionsoffensive für Europa (auch „Juncker-Plan“ genannt), besichert.

Der Marco Polo Airport in Venedig, der in diesem Jahr elf Millionen Passagiere abfertigen wird, baut das Angebot seiner internationalen Flugverbindungen kontinuierlich aus: 87 Prozent der Passagiere nutzten Flüge von oder zu europäischen oder interkontinentalen Destinationen (bei den anderen italienischen Flughäfen waren es durchschnittlich 64 Prozent).

Nach Abschluss der Masterplan-Vorhaben kann der Flughafen ab 2025 jährlich bis zu 16 Millionen Passagiere abfertigen. Durch die von der EIB mitfinanzierten Maßnahmen dürften in der Bauphase etwa 2 700 Arbeitsplätze entstehen. Nach der Fertigstellung werden für den Betrieb des Flughafens etwa 500 zusätzliche Arbeitskräfte benötigt. Das Projekt trägt außerdem zur Europäischen Sicherheitsinitiative („ESI“) bei, da der Flughafen an die neuen Standards der Verordnung der Europäischen Kommission zur Umsetzung der gemeinsamen Grundstandards zur Luftsicherheit angepasst wird.

Die EIB finanziert mit ihrem Darlehen fast ein Drittel der gesamten Investitionskosten, die für die Modernisierung des Terminals, die Erneuerung der Start- und Landebahn, den Bau einer zusätzlichen Rollbahn und die Einrichtung von Flugzeugstandplätzen anfallen.

EIB-Vizepräsident Dario Scannapieco: „Venetien ist eine weltoffene Region, die stark auf den Tourismus ausgerichtet ist und über ein dynamisches Unternehmertum verfügt. Investitionen in wichtige Flughafeninfrastruktur sind Investitionen in die Zukunft der Region: Eine gute Mobilität der Menschen und ein reibungsloser Warenverkehr sind Voraussetzung für die weitere wirtschaftliche und soziale Entwicklung.“

Enrico Marchi, CEO des Flughafenbetreibers SAVE: „Das EIB-Darlehen für die Modernisierung des Marco Polo Airport in Venedig bestätigt, wie wichtig dieser Flughafen für die Mobilität und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Region Venetien ist. Wir freuen uns, von einer so bedeutenden Finanzierungseinrichtung wie der EIB unterstützt zu werden.“

Video: https://vimeo.com/306439536/28452c4aee