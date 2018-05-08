Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 150.000.000 €
Verkehr : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2018 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN - Sintesi Non Tecnica
Related public register
06/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN - Link to Public participation documents and EIA
Related public register
20/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN
Related EFSI register
27/03/2019 - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 150 Millionen Euro mit EFSI-Garantie für den Flughafen Venedig

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2018
20170360
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN
SAVE SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 478 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises a number of investments included in the Venice Airport masterplan that are aimed at increasing capacity, alleviating current constraints and accommodating future growth in air traffic. The airport is the fifth busiest airport in Italy: only in 2017 it handled 10.4 million passengers. In particular, it includes the terminal upgrade and extension, runway's renewal and upgrade, construction of additional taxiway, aircraft parking facilities and new car parks.

The project will provide additional terminal, airside and landside capacity at the Venice airport in order to accommodate further growth in air traffic, to improve operational resilience and passenger service standards.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All the project components are included in the Venice Airport 2017-2021 Masterplan that was submitted to an Environmental Impact Assessment (EIA) process and approved by the Italian Ministry of Environment (MoE) in 2016. The key aspects of the EIA process, including the main impacts and mitigation measures, and alignment with other National and EU environmental legislation, including EU Directive 2010/31/EU on Energy Performance of Buildings, will be reviewed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
06/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN - Sintesi Non Tecnica
06/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN - Link to Public participation documents and EIA
20/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN
27/03/2019 - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 150 Millionen Euro mit EFSI-Garantie für den Flughafen Venedig

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN - Sintesi Non Tecnica
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84575441
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170360
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN - Link to Public participation documents and EIA
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84721832
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170360
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84030707
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170360
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN
Datum der Veröffentlichung
27 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85856869
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170360
Letzte Aktualisierung
27 Mar 2019
Sektor(en)
Verkehr
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN - Sintesi Non Tecnica
Related public register
06/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN - Link to Public participation documents and EIA
Related public register
20/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN
Related EFSI register
27/03/2019 - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN
Andere Links
Übersicht
VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN
Datenblätter
VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 150 Millionen Euro mit EFSI-Garantie für den Flughafen Venedig

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 150 Millionen Euro mit EFSI-Garantie für den Flughafen Venedig
Andere Links
Related public register
06/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN - Sintesi Non Tecnica
Related public register
06/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN - Link to Public participation documents and EIA
Related public register
20/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN
Related EFSI register
27/03/2019 - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen