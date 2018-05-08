VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN

Übersicht
The project comprises a number of investments included in the Venice Airport masterplan that are aimed at increasing capacity, alleviating current constraints and accommodating future growth in air traffic. The airport is the fifth busiest airport in Italy: only in 2017 it handled 10.4 million passengers. In particular, it includes the terminal upgrade and extension, runway's renewal and upgrade, construction of additional taxiway, aircraft parking facilities and new car parks.
The project will provide additional terminal, airside and landside capacity at the Venice airport in order to accommodate further growth in air traffic, to improve operational resilience and passenger service standards.
All the project components are included in the Venice Airport 2017-2021 Masterplan that was submitted to an Environmental Impact Assessment (EIA) process and approved by the Italian Ministry of Environment (MoE) in 2016. The key aspects of the EIA process, including the main impacts and mitigation measures, and alignment with other National and EU environmental legislation, including EU Directive 2010/31/EU on Energy Performance of Buildings, will be reviewed during appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.