Erstes direktes EIB-Darlehen an ein irisches Biotech-Unternehmen

Nuritas setzt auf künstliche Intelligenz, um durch effektivere Behandlungs- und Vorbeugungsmethoden die weltweite Gesundheitsfürsorge zu verbessern

Die Europäische Investitionsbank hat heute an das Biotech-Unternehmen Nuritas mit Sitz in Dublin ein Darlehen im Betrag von 30 Millionen Euro vergeben. Dadurch kann das Unternehmen künstliche Intelligenz und DNA-Analysemethoden rascher weiterentwickeln und so die weltweite Gesundheitsfürsorge verbessern. Es ist dies die erste direkte EIB-Finanzierung für ein irisches Biotech-Unternehmen, und Nuritas kann auf diese Weise die Mittel in Tranchen abrufen, so wie sie benötigt werden, um die Entwicklung des rasch wachsenden Unternehmens voranzutreiben.

Die zukünftigen Investitionen des Unternehmens, die von der EIB mitfinanziert werden, ermöglichen die Entwicklung neuer Heilmittel in Bereichen wie Anti-Aging, Entzündungshemmung und der Behandlung von Diabetes.

„Bereits mit PeptAlde, ihrem ersten dieses Jahr auf den Markt gebrachten Produkt, hat Nuritas bewiesen, dass Gesundheitsprodukte durch den Einsatz künstlicher Intelligenz wesentlich rascher entwickelt werden können. Während der Projektprüfung in den letzten Monaten war die EIB beeindruckt vom innovativen Technologieeinsatz und der Zahl der bereits abgeschlossenen internationalen Verträge. Nuritas ist das erste irische Biotech-Unternehmen, das EIB-Mittel aus der Europäischen Fazilität für Wachstumsfinanzierungen erhält. Wir wollen innovative und rasch wachsende Unternehmen ausfindig machen und ihnen im Rahmen dieser neuen Initiative langfristige Finanzierungen zur Verfügung stellen. Nuritas entspricht genau diesem Profil. Wir freuen uns darauf, auch mit anderen innovativen und rasch wachsenden Unternehmen zusammenzuarbeiten und ihnen den Zugang zu langfristigen Mitteln zu ermöglichen. Durch dieses neue EIB-Darlehen im Betrag von 30 Millionen Euro kann Nuritas noch rascher expandieren und seine Produkte noch schneller vermarkten“, so EIB-Vizepräsident Andrew McDowell.

„Ich bin sehr erfreut darüber, dass die Europäische Investitionsbank Nuritas unterstützt, da wir rasche Fortschritte bei unserem selbst gesteckten Ziel machen, das Leben von Milliarden Menschen weltweit positiv zu beeinflussen“, so der CEO von Nuritas Emmet Browne. „Wir sind ein stolzes europäisches Unternehmen und freuen uns ganz besonders, das erste irische Biotech-Unternehmen zu sein, das eine so tatkräftige Unterstützung erhält. Das ist ein deutliches Signal für unsere Region, die den Wunsch hat, Wegbereiter für disruptive Innovationen zu werden. Wir haben bereits bemerkenswerte und intelligente Förderungen aus drei Kontinenten erhalten – darunter vom irischen Staat über Enterprise Ireland. Da uns jetzt auch die Europäische Union über diese Initiative unterstützt, können wir nicht nur unsere jetzige Strategie umsetzen, sondern und auch neue Gebiete erschließen wie etwa die Entwicklung neuartiger Medikamente.“

„Wir fühlen uns geehrt, dass wir nach Monaten umfassender Projektprüfung nun gemeinsam in die Zukunft blicken. Dieser Vertrauensbeweis bedeutet Nuritas viel – ebenso wie das Darlehen. Nur einem kleinen Teil der Antragsteller gelingt es, die umfassenden Kriterien zu erfüllen, die die Voraussetzung für ein Darlehen dieses Umfangs sind“, so der CFO von Nuritas Greg Stafford.

Für mehr Gesundheit werden Milliarden von Molekülen auf neue Art analysiert

Seit der Aufnahme seiner Tätigkeit im Jahr 2014 hat Nuritas firmeneigene künstliche Intelligenz und DNA-Analysemethoden entwickelt, um Moleküle und Peptide in Nahrungsmitteln erheblich besser und genauer zu analysieren. Die neue Technologie ist wesentlich schneller und mit Abstand genauer als die herkömmlichen Analysemethoden.

Erstes irisches Unternehmen, das Mittel aus der EIB-Initiative erhält

Nuritas ist das erste irische Biotech-Unternehmen, das von der neuen Finanzierungsinitiative der Europäischen Investitionsbank, der „Europäischen Fazilität für Wachstumsfinanzierungen“, profitiert.