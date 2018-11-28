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NURITAS (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 30.000.000 €
Industrie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/11/2018 : 15.000.000 €
28/11/2018 : 15.000.000 €
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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Irland: EIB vergibt Darlehen von 30 Millionen Euro an Nuritas

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Juli 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/11/2018
20180184
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NURITAS (EGFF)
NURITAS LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 96 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Nuritas is an innovative biotech based in Dublin, Ireland. The project aims at financing Nuritas' research, development and innovation (RDI) related costs and capital expenditure (Capex) in order to support their Artifical Intelligence (AI) platform and research activities. Nuritas technology is based on a proprietary AI and DNA analysis platform to accurately analyse billions of molecules and peptides in food to predict and identify how they impact specific health areas, molecular pathways or receptors.

The transaction will help Nuritas increase and accelerate its investments in strategic RDI activities, particularly applications for targeting, discovering and unlocking bioactive peptides, as well as the expansion of laboratory analysis and the headquarters team.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns RDI investments that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

Nuritas is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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