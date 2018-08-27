EIB-Darlehen von 500 Millionen Euro wird die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der 5G-Technologie beschleunigen

Das Darlehen ist durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen besichert, der Teil des erfolgreichen Juncker-Plans ist

Das multinationale finnische Unternehmen Nokia, Spezialist für die Bereiche Telekommunikation, Informationstechnologie, Software und damit verbundene Dienstleistungen, hat mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Darlehensvertrag über 500 Millionen Euro unterzeichnet. Die Finanzierung ist durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert, der ein wichtiger Teil der Investitionsoffensive für Europa ist. Nokia will mit den Mitteln seine Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der 5G-Technologie – des Mobilfunkstandards der nächsten Generation – beschleunigen.

Die EIB unterstützt mit der Finanzierung einen wichtigen europäischen Technologieanbieter, der intensiv in die Forschung, Entwicklung und Innovation investiert – auf einem Gebiet, das grundlegende Technologien für die Innovation und das Wachstum in Europa hervorbringen kann.

Die 5G-Technologie soll höhere Geschwindigkeiten, Massenkonnektivität, Batterielaufzeiten von zehn Jahren für Sensoren und den Kunden äußerst reaktionsschnelle und zuverlässige Netze ermöglichen. Dies könnte On-Demand-Erlebnisse in der virtuellen (virtual reality – VR) und der erweiterten Realität (augmented reality – AR) verbessern sowie dem Markt für selbstfahrende Fahrzeuge, medizinische Überwachung, fortschrittliche industrielle Automatisierungsprozesse und andere Anwendungen neue Impulse geben. All diese Bereiche erfordern eine allgegenwärtige Konnektivität mit möglichst geringen Latenzzeiten.

Nokias End-to-End-Netzwerklösungen umfassen Funk-, Internetprotokoll- und optische Übertragungsnetze, das Kernpaketnetz, Serviceplattformen sowie die Gesamtheit der damit zusammenhängenden Software und Dienstleistungen. Nokia bietet Telekommunikationsbetreibern also alles, um vollständig konvergente Festnetz- und Mobilfunkdienste bereitzustellen, die für die 5G-Ära entscheidend sind.

EIB-Vizepräsident Alexander Stubb, der für Finanzierungen in den nordeuropäischen Ländern zuständig ist: „5G kommt schnell – schneller als die meisten erwarten. Es dürfte völlig neue Geschäftsszenarien ermöglichen und gleichzeitig bestehende drahtlose Anwendungen enorm verbessern. 5G wird unser Leben ganz sicher verbessern – ganz im Sinne des Mottos, das die EIB anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens gewählt hat.“

Kristian Pullola, CFO bei Nokia: „Wir freuen uns über den Finanzierungsbeitrag der EIB, die wie wir erkannt hat, dass die revolutionäre 5G-Ära bereits im Gange ist. Das Darlehen bringt unsere 5G-Forschung enorm voran. Wir konnten in diesem Jahr bereits viele Kunden gewinnen und Durchbrüche in der Entwicklung verzeichnen. Dies hilft uns bei unseren ehrgeizigen Bemühungen, ein führender Anbieter von 5G-End-to-End-Lösungen zu werden.“

Jyrki Katainen, der für Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission: „Damit Europa sich auf neue Technologien einlassen und von ihnen profitieren kann, muss laufend investiert werden. Hier spielt die Investitionsoffensive für Europa eine entscheidende Rolle. Ich freue mich, dass die heutige Vereinbarung zu Nokias Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten beiträgt, mit denen das Unternehmen in mehreren europäischen Ländern die 5G-Technologie voranbringen will.“

Das Darlehen, mit dem Nokia das Laufzeitenprofil seines Fremdkapitals erhöht, hat eine Laufzeit von rund fünf Jahren nach Auszahlung. Letztere soll im Laufe der nächsten 18 Monate stattfinden.